Hamilelerin kış aylarında daha dikkatli olması gerekiyor özellikle de hastalıklara karşı!

Anne adayları kış mevsiminde soğuk hava ve grip salgınları gibi çeşitli hastalıklar nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Hamilelerin kış aylarında daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, gebelik sürecinde olanların özellikle dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.

Kış mevsiminde hamileliğin avantajları ve dezavantajları olduğunu belirten Altunay, “Vitamin ve mineral kaynağı sebze ve meyve çeşitleri açısından zengin bir süreç olan kış mevsimi sağlıklı bir gebelik için idealdir. Ancak kış mevsimde zorlayıcı hava koşulları hastalıklara ve hamilelik döneminde gribe davetiye çıkardığından hamilelikte kıyafet seçimine dikkat edilmesi gerekir. Gebelik esnasında anne adayının bedensel ve psikolojisi çok önemlidir, eğer sağlıklı bir gebelik geçirirse sonunda sağlıklı bebek sahibi olur” dedi.

Kıyafet seçimi

Kış mevsiminde soğuk havadan dolayı naylon ve sentetik kumaşlardan oluşan giysiler zararlıdır. Havayı geçirmeyen ve terleten kumaşlar enfeksiyonlara neden olur. Gebeler pamuklu ve yünlü, hava alabilen kıyafetler tercih etmeliler. Özellikle iç giyime dikkat edilmeli; bel bölgesinin açıkta kalmaması önemli. Gerektiğinde çıkarılabilmesi açısından tek kat kalın bir giysi yerine daha ince ama birkaç kat giyinmek daha avantajlı olur.

Ayakkabı seçimi

Hamileler ayaklarını soğuktan koruyacak uygun bir ayakkabı tercih etmeliler. Duruşu destekleyen, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı olmasına dikkat edilmeli. Ayakların sıcak kalması önemli olduğundan pamuklu veya yünlü çoraplar giyebilirler.

Tercihiniz fast food olmasın

Kış aylarında yağlı yiyecekleri tüketme isteği artabilir. Geç saatlerde fast-food tarzı yiyecekler cazip gelebilir, ancak bebeğin sağlığını tehdit eden bu gıdalar aynı zamanda aşırı kilo alımını da tetikler. Günlük 20 gr protein, 20 mgr demir ve 500 mgr kalsiyum alması gereken hamilelerin bitkisel ve hayvansal gıdalardan yararlanarak bebeğin gelişimine katkı sağlamaları gerekmektedir. Annenin ve bebeğin sağlığı için mevsiminde meyve ve sebze tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

Hamileler kışın neler tüketmeli?

Hayvansal proteinler: Süt, peynir, et, yumurta, yoğurt.

Bitkisel proteinler: Fasulye, mercimek, kuru baklagiller, barbunya.

Balık: Hamilelerin balık tüketimi çok önemlidir. Çünkü gebe kadınlar 8’inci haftadan sonra bebeğin kemik ve dişleri için yedikleri besinlerden kalsiyum almalıdır. Anne adayının gebeliği sürecinde aldığı demir ve protein bebeğin kas, beyin, diş ve kan yapımında etkili olur.

Kış meyveleri: C vitamin grubu olarak en zengin mevsimdir. Sebze ve meyveler demir açısından çok yaralıdır.

Kış sebzeleri: Lahana, brokoli, ıspanak, karnabahar, kereviz, dereotu, patlıcan, patates, havuç, turp ve kabak hamilelerin tüketmesi gereken gıdalardandır.

Su: Artan metabolizma nedeniyle sıvı ihtiyacı artar. Susama hissi olmasa bile bol bol su içilmesi gerekir. En sağlıklı sıvı sudur.

Sporu ihmal etmeyin

Kış mevsiminde soğuk havayla birlikte tembelleşen bedeniniz meditasyon, yoga ve pilates yaparak harekete geçirin. Hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayan bu tip hafif sporlar oldukça faydalıdır.

Ortam havasını temiz tutun

Hamile kadınların düzenli olarak her gün evlerini havalandırarak temiz havanın içeri kirli havanın ise dışarı çıkışını sağlamaları gerekir. Evlerde bulunan en büyük hava kirliliği yaratan koşullar kullanılan (doğal gaz, tütün ürünleri, tozlar, nemli ortamlar) ürünlerin hepsi evde kirlilik yapar ve hamilelerin sağlıklarını büyük ölçüde etkiler.

Kapalı mekanlarda fazla kalmayın

Hamileler alışveriş merkezi gibi çok kalabalık ortamlarda bulunmamalılar. Çünkü kapalı ortamlarda mevcut olan tozlar ve iyi temizlenmemiş hava sahası en büyük risk ve alerji ortamlarıdır.

Depresyona karşı sosyalleşin

Kış döneminin sizi depresyona sokmasına izin vermeyin. Mevsim dönümlerinde sürekli soğuk ve kapalı hava, evde uzun dönem kalmak, gebelik dönemindeki duygusal değişikliklerle bir araya geldiğinde depresyona yol açabilir. Seyahat edebilirsiniz, temiz hava, yer değişikliği, aile ve arkadaş ziyaretleri depresyonun oluşmasını engeller.