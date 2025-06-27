Victoria Beckham paylaştı: David Beckham hastanelik oldu
Futbol dünyasının efsane isimlerinden, emekli futbolcu David Beckham, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Victoria Beckham, eşinin hastaneden bir fotoğrafını paylaştı.
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Efsane futbolcu David Beckham, dayanılmaz bir ağrı nedeniyle hastanede ameliyat oldu.
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50 yaşındaki Beckham’ın, 22 yıl önce İngiltere maçında kırdığı bileğinin tedavisi için operasyon geçirdiği öğrenildi. Ünlü futbolcu, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde poz verdi.
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Beckham’ın eşi Victoria Beckham ise Instagram’dan “Geçmiş olsun babamız” notuyla eşinin fotoğrafını paylaştı.
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Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda afsane futbolcu resmen şövalye oldu! Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Beckham artık "Sir David Beckham" olarak anılacak.