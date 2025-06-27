Victoria Beckham paylaştı: David Beckham hastanelik oldu

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda afsane futbolcu resmen şövalye oldu! Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Beckham artık "Sir David Beckham" olarak anılacak.