Justin Bieber'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi! Instagram'da kullanıcı adını değiştirdi

31 yaşındaki pop yıldızı, daha önce hesabında kendi adını kullanmıştı ancak sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun hiçbir uyarı veya açıklama yapmadan hesap adını 'lilbieber' olarak yeniden değiştirmesini şaşkınlıkla karşıladı.