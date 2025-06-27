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Justin Bieber'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi! Instagram'da kullanıcı adını değiştirdi
Hailey Bieber ile boşanacağı yönündeki iddialarla sürekli gündemde olan Justin Bieber, bu kez sosyal medya hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Instagram kullanıcı adını değiştirdi.
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Model eşi Hailey Bieber ile boşanacakları yönündeki iddialarla son dönemde sıkça gündeme gelen Justin Bieber, bu kez sosyal medyadaki radikal bir değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü şarkıcı, sessiz sedasız Instagram kullanıcı adını değiştirdi. Bu hamle, çiftin ilişkisi hakkındaki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.
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31 yaşındaki pop yıldızı, daha önce hesabında kendi adını kullanmıştı ancak sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun hiçbir uyarı veya açıklama yapmadan hesap adını 'lilbieber' olarak yeniden değiştirmesini şaşkınlıkla karşıladı.
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Daha önce kullanıcı adı "justinbieber" olan Grammy ödüllü şarkıcı, art arda paylaşımda bulundu.