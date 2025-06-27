Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Fenty 70 yaşındaydı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybeden Ronald Fenty'nin ölüm nedeni açıklandı. TMZ'nin haberine göre, Ronald Fenty kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ölüm raporunda , resmi ölüm nedeninin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve aspirasyon pnömonisinin bir kombinasyonu olduğu belirtildi.