Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu
Şimdilerde üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan dünya yıldızı Rihanna, gelen acı haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 70 yaşındaki babası Ronald Fenty, hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan Ronald Fenty'nin ölüm nedeni de açıklandı.
Aybüke Sengir
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Fenty 70 yaşındaydı.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Hayatını kaybeden Ronald Fenty'nin ölüm nedeni açıklandı. TMZ'nin haberine göre, Ronald Fenty kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ölüm raporunda , resmi ölüm nedeninin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve aspirasyon pnömonisinin bir kombinasyonu olduğu belirtildi.