Ofiste hamile var!

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Çalışırken mutlu ve sağlıklı bir hamilelik için mini rehber...

Yazı: Filiz Şeref



Evet, bir bebeğiniz olacağı için heyecanlısınız. Ancak diğer yandan; ‘işler güçler’ ne olacak? Hamilelik, zaten fiziksel ve psikolojik olarak bazı zorlukları beraberinde getirirken, bir de üzerine ‘çalışmak’ acaba sizi nasıl etkileyecek? Ofiste daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hamilelik için işte bilmeniz ve uygulamanız gerekenler...



Bugüne kadar hep kariyer sahibi anne olmak konuşuldu, tartışıldı; ancak bunun bir de önceki level’ı var: Hamileyken çalışıyor olmak! Hamileliğin olumlu etkilerinin yanında, olumsuz

bazı halleri olduğu da bir gerçek. Kimi zaman sabah bulantıları, kimi zaman karın ağrıları, kimi zaman uykusuzluk, kimi zaman da olumsuz ruh hali iş yaşamını etkileyebiliyor. Aynı zamanda, ofisteki elektronik aletler, radyasyon ya da ağır çalışma koşulları gibi detaylar da akıllarda soru işaretleri yaratabiliyor. Çalışan hamileler için mini bir rehber hazırladık!



Hamilelik sürecinde çalışmam doğru mu?

Çoğu meslek hamileliği devam ettirmeye uygundur, ancak yapılan araştırmalar, hamileliklerini yoğun çalışma temposunda geçiren kadınların (ağır kaldıran, uzun, düzensiz ya da geç saatlerde çalışan) erken doğum yapma, düşük kilolu bebek sahibi olma ve hamileliklerinde yüksek kan basıncı problemi yaşama olasılıklarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu durumda, zorlayıcı bir işte çalışıyorsanız, hamileliğinizi nasıl sürdürmeniz gerektiğiyle ilgili bir karar vermelisiniz. Hamileliğiniz boyunca sizi daha az yoracak işlerde çalışmanız daha iyi olabilir. Belki, çalışma arkadaşlarınızla görev değişimi yaparak işinizi masa başında sürdürebilirsiniz. Bu mümkün değilse, özellikle ikinci üç aylık dönemin sonlarında, dinlenmek için izin almaya çalışın ya da uzun saatler çalışmayı ve ayakta geçirdiğiniz saatleri azaltmayı deneyin. Doktorlar, bu tür işlerde çalışan anne adaylarının doğum öncesi iznini, doğum sonrasına ertelememelerini tavsiye ediyor. Eğer hamilelik süreciniz normal ilerliyorsa ve güvenli bir ortamda çalışıyorsanız, doğum yapana kadar ya da hamileliğin son günlerine kadar çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak son ayları daha fazla dinlenerek, keyif yaparak ve kendinizi doğuma hazırlayarak geçirmeye çalışmalısınız; çünkü bu muhtemelen kendinize ayırabildiğiniz son günleriniz olacak.



Elektronik cihazların olumsuz etkisi nedir?

Elektronik cihazlarla ilgili yapılan araştırmalarda, bugüne kadar kanıtlanmış olumsuz bir durum söz konusu değil. Ancak uzmanlar, bu cihazlar hakkında daha fazla bilgi toplanana kadar anne adaylarına bazı önlemler almalarını tavsiye ediyor. Örneğin, cep telefonuyla gereksiz yere konuşmamak, cep telefonunu vücudunda taşımamak ve telefonu yatarken baş ucundan uzak yerde tutmak önemli. Aynı zamanda, iş yerinde, radyasyondan koruyan tişört, battaniye ve karın bandı da kullanabilirsiniz.



Zehirli maddelerin bulunduğu bir çalışma ortamında çalışıyorsam ne olacak?

Üretimde kullanılan kurşun, cıva gibi ağır metaller, organik çözücüler, biyolojik maddeler gibi kimyasallar ve radyasyona maruz kaldığınız bir çalışma ortamındaysanız, hamileliği planladığınız günlerden itibaren görev değişimi istemeniz gerekebilir. Bunlar, düşük yapmaya, erken doğuma, doğumda gerçekleşebilecek yapısal bozukluklara, fetüsle ve bebeğin gelişimiyle ilgili anormalliklere yol açabiliyor. Bu tür tehlikelerle daha çok bilgisayar çip üretim fabrikalarında, kuru temizleme alanlarında, ameliyathanelerde, karanlık oda, kil atölyeleri, gemi inşa alanı ve resim baskı alanlarında karşılaşmanız mümkün.



