Anne adayları ve yeni anneler için o çok mühim soru: lohusalık döneminde süt yapan yiyecekler nelerdir?

Biliyoruz ki, her annenin en büyük isteği bebeğinin sağlıklı büyümesidir. Bu yüzden, bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak doygunluk yaşaması için doğumdan sonra ilk yarım saat içinde bebeği emzirmek çok önemlidir. Emzirme işlemi, annenin vücudunda süt üretimini sağlayan prolaktin hormonunun artıp; süt bezlerini uyarması sayesinde gerçekleşir. İlk 6 ay anne sütünün ne kadar önemli olduğu ise evrensel bir gerçektir diyebiliriz. İşte bu yüzden, siz anneler ve anne adayları için anneye süt yapan yiyecekler hakkında yazı derledik!



Süt yapan yiyecekler

Anneye süt yapan yiyecekler, süt yapan içecekler, hepsi bu listede! "Sütümün fazla olması için hangi süt yapan yiyecekler günlük yeme listemde bulunmalı?" "Süt yapan içecekler nelerdir?" gibi sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.

Öncelikle, sütünüzün artması için bol bol emzirmeniz çok önemli. Bebeğiniz, sütünüzü emdikçe, süt deponuz boşalır ve vücut yenisi üretir. Bu daimi bir döngüdür. Ancak, sütünüzün arttırılmasına katkıda bulunmak için, lohusalık döneminde süt yapan yiyecekler hakkında İbrahim Saraçoğlu'ndan gelen altın tavsiyelere bir göz atabiliriz!



Süt yapan yiyecekler İbrahim Saraçoğlu

Beyaz üzüm!

Evet, bildiğiniz yeşil renkli üzüm! Süt yapan yiyecekler listemizdeki ilk madde olan üzüm, pek çok annenin aklına gelen ilk ve en faydalı seçenek olduğu bilinir. Günde iki kez, bir salkım beyaz üzüm atıştırabilirsiniz!



Kuru incir

Egenin meşhur meyvesi olan incirin kurutulmuş hali, süt yapan yiyecekler listesindeki en iyi süt arttırıcı olduğunu söylüyor. 8 ila 10 adet kadar kuru inciri bölüp, üzerindeki pudra şekerini ise yıkayın. Yarım litre suda 9-10 dakika haşlayın. Kuru incir suyundan oluşan kürünüzü ikiye bölerek günde iki defa içebilirsiniz!



Beyaz dut & dut kurusu

İbrahim Saraçoğlu, süt yapan yiyecekler listemizdeki beyaz dut ve dut kurusunun taze olarak tüketilmesini de öneriyor. Bir buçuk yemek kaşığı dut kurusunu bir bardak kaynamış suya atıp, 7-8 dakika cezvede kaynatabilirsiniz. Bu kürü ikiye bölüp bir gün içerisinde tüketebilirsiniz.



Süt yapan yiyecekler Canan Karatay

Komposto

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, tarifini vereceğimiz bu kompostoyu içip, düzenli yürüyüşler yapıp, bol bol su içerseniz anne sütünün artacağını ifade ediyor. İşte Canan Karatay'dan süt yapan yiyecekler tarifleri:



Malzemeler:

•4-5 adet kuru kayısı

•4-5 adet kuru mürdüm eriği

•8-10 adet çekirdekli kuru üzüm

•2-3 adet kuru incir

•8-10 adet kuru yabanmersini

•Yarım çay bardağı ceviz içi

•Yarım çay bardağı badem içi



Tarifi:

Süt yapan yiyecekler listemizdeki ilk tarife bir göz atalım: Bir araya getirdiğiniz doğranmış tüm malzemeleri bir kase içine koyun ve üzerini aşacak kadar su ekleyin. Bu karışımı bir gün önceden hazırlayıp buzdolabına koyun, sonraki gün boyunca rahat rahat içmenin tadını çıkarın!



Hurma Topları



Malzemeler:

•6 adet hurma

•3 çorba kaşığı yulaf ezmesi

•6 adet ceviz

•4 adet kaju fıstığı

•6 adet badem

•Çay bardağının çeyreği kadar süt

•1 çay kaşığı tarçın

•2 çay kaşığı kako

•Hindistan cevizi



Tarifi:

Öncelikle, hurmaları yumuşatmak amaçlı 10 dakika ılık suda bekletin. Ceviz, yulaf ezmesi, badem, tarçın ve önceden çekirdeklerini ayıkladığınız hurmaları rondonun içine koyup, parçalanasıya kadar çekin. Yaptığınız karışımı bir kaba koyup üzerine süt ve hindistan cevizi ekleyin. Ve işte süt yapan yiyecekler komposto tarifiniz hazır!



Smoothie

Eğer yukarıdaki tavsiyelerin hiçbiri size uymuyorsa, endişelenmeyin. Canan Karatay'dan size süt yapan yiyecekler için çok lezzetli ve çok basit bir Smoothie tarifi var!



Malzemeler:

•Yarım muz

•4-5 adet kaju fıstığı

•1 su bardağı laktozsuz süt

•1 çorba kaşığı tahin

•1 çay kaşığı çörek otu

•1 çorba kaşığı zencefil

•1 çorba kaşığı kabak çekirdeği



Tarifi:

Bir araya getirdiğiniz bütün malzemeleri blenderdan geçirip, smoothie keyfi yapabilirsiniz!

Bu süt yapan yiyecekler tariflerinin yanında, tahmin ettiğiniz gibi sağlıklı beslenmek ve bol bol su içmek anne sütünü arttırır. Süt oluşumunu arttırmak için günde 3 litre sıvı almalısınız. Aldığınız sıvının en azından 8-10 bardağı ise su olmalı. Süt yapan yiyecekler için katkı yapan besinler ise süt, ayran, komposto, hoşaf, limonata, taze sıkılmış sebze/meyve suları ve lohusa şerbeti gibi içecekler olmalı. İşte bizden size sağlıklı beslenmeye dair her besin grubundan örnek bir menü!



Lohusalık dönemi için önerilen besinler:

•2-3 su bardağı süt, yoğurt (400-600 ml)

•2 kibrit kutusu kadar peynir (60 gr)

•3-4 porsiyon et, tavuk, balık

•1 porsiyon yumurta,

•Kuru baklagiller

•5-7 porsiyon taze sebze ve meyveler

•4-6 dilim ekmek, bol tahıllı