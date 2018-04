Yumurtlama dönemi hamile kalmak için en uygun zamandır. Siz de yumurtlama döneminizi hesaplayarak gebe kalabilirsiniz.

Hamilelik, genellikle iki adet dönemi arasında bulunan günlerde gerçekleşen cinsel ilişkiler sonucunda oluşabilmesi yüksek ihtimal olan bir olaydır. Düzenli adet gören kadınların ovulasyon dönemlerinde yaşanacak cinsel ilişkilerin neticesinde gebe kalma oranı yüksek olmasına karşın adet dönemleri düzensiz olan bayanlarda ovulasyon dönemi saptaması net olarak yapılamadığından tam bir tarih hesaplanamamaktadır.



Yumurtlama dönemi hesaplama nasıl olur?

Hamilelik için doğru zaman diliminin hesaplanması için yumurtlama dönemi bir diğer adıyla ovulasyon döneminin belirlenmesi önem arz eder. Hesaplanacak bu günlere yakın günlerde bulunulan cinsel ilişkiler neticesinde gebelik şansını yakalama ihtimali çok yüksektir. Adet dönemleri düzenli olan bayanlarda yumurtlama adet kanaması başlamadan ortalama 14 gün önce gerçekleşir. Adet dönemi 28 gün süren bir kadında yumurtlama adetinin 14. gününde olur, yani adet kanamasının başladığı ilk günden sayarak 14. güne denk geliyor. Hesap edilen bu günden 2 – 3 gün önce başlayarak 1 hafta boyunca gün aşırı cinsel ilişkide bulunulması halinde hamile kalma şansını oldukça artıracaktır. Bunun dışında adetleri düzenli olarak 30 gün süren bir kadının kanamasının başladığı ilk günden başlayarak 16. günde yumurtlama olacağı hesaplanır. Adet kanamaları düzenli 35 günde bir olan kadınlar da ise yumurtlama günü yaklaşık olarak 21. güne denk gelir. Fakat adetleri düzensiz olan kadınlarda yumurtlama gününü tahmin etmek maalesef zordur. Ama adet kanaması başlamadan önce yaklaşık olarak 14. gün öncesinde yumurtlama oluşur. Unutmayınız ki her gün ilişkiye girilmesi erkekteki sperm sayısını çok azaltacağı için önerilmemektedir. Bu yüzden gebelik isteyen çiftlerin iki günde bir ilişkiye girmeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilir.



Yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı?

Gebelik durumunun oluşabilmesi için erkekten gelecek sperm ile kadından gelecek bir yumurtanın kesinlikle birleşmesi gerekir. Erkek ve kadından gelmeyen bu üreme hücrelerinin buluşmaması sonucunda gebeliğin gerçekleşmesi imkânsızdır. Erkeğin spermi cinsel ilişki sonrasında vajinaya ulaşır, kadının yumurta hücresi de yumurtlama ile yumurtalıktan çıkarak tüp organında birleşir. Tüp’ün içerisinde sperm ve yumurta birleşince yumurtanın döllenerek gebeliğin başlangıcı oluşur. Yumurtlama dönemi dışında ise hamile kalınabilir. Bunun nedeni kadının yumurtlaması ile yumurtalığından salacağı yumurta hücresinin 24 saat yaşayabilmesi. Bu durumda yumurtlama olan günden bir gün sonra gerçekleşen cinsel ilişkide gebelik oluşabilir. Sperm hücreleri de yaklaşık 3 gün vücutta canlı kalabilirler. Bu yüzden yumurtlamadan bir, iki hatta üç gün önce gerçekleşen cinsel ilişki sonucunda spermler kadının vücudunda 3 güne kadar yaşayabilecekleri için ilişkiden 3 gün sonra da yumurtlama olması durumunda döllenme gerçekleşerek gebelik meydana gelebilir. Ayrıca, tüp bebek tedavilerinde de dondurulan yumurtalar kullanılarak kadın yumurtlamasa bile hamilelik oluşabilir.



Yumurtlama döneminde neden sivilce çıkar?

Hormon seviyesindeki değişimlere bağlı olarak yağ salgılanmasından kaynaklı yumurtlama döneminde ciltte sivilceler çıkar. Yani ovulasyon günleri kadındaki yağ bezeleri normalden daha fazla yağ salgılar, salgılanan yağlar folikülden dışarı atılamayarak birikir ve sivilce oluşumu meydana gelir. Her yumurtlama dönemi zaman diliminde bu sorun ile karşılaşılıyorsa ve cilt temizleyiciler kişiye yetmiyor ise, ciltteki yağı daha iyi temizleyecek kil bazlı bir maskelerin kullanılması tavsiye ediliyor.



Yumurtlama dönemi adet bitiminden kaç gün sonra başlar?

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, adetten 14 gün önce değil, birkaç gün öncesi veya yumurtlamadan birkaç gün sonrasında cinsel ilişkiye girmeleri gerekir. Kadınlar her adet döneminin arasında kalan zaman diliminde yumurtlama dönemi yaşar. Bir sonraki beklenen adetten 14 gün önce de yumurtlama dönemi başlayabilir. Fakat birçok farklı etkenler nedeniyle adet gününde ya da yumurtlama gününde değişimler gerçekleşebiliyor. Kadınlardaki yumurtlama dönemi başlangıcı bünyeye göre değişiklik gösteriyor. Kötü ya da dengesiz beslenme, kilo alımı, aşırı stres, bitkinlik, ruhsal problemler ve hastalıklar gibi pek çok durum yumurtlama gününde bir kaç günlük değişimlere neden olabiliyor.



Yumurtlama dönemindeki fiziksel değişimler nelerdir?

Yumurtlama dönemi başlamadan önceki bir kaç günde vajinadaki günlük akıntılarda artış olur. Vücut sıcaklığı yarım ya da bir derece kadar artar. Sabah kalktığınızda yapacağınız bir vücut sıcaklığı ölçümü sizi yumurtlama dönemi içinde olduğunuza daire bilgilendir. Kasıklarda ağrı veya kasılmalar, meme uçlarında aşırı hassasiyet, karında şişlik veya kramplar meydana gelir. Kılcal damarlarda genişlemenin oluşmasıyla cilt üzerinde kızarıklıklar ve morluklar oluşabilir.