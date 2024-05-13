Anneler Günü’nde Eşit Ebeveynlik hareketi başladı

Annelerin bebek ve çocuk bakımında birincil ebeveyn olması durumu tüm dünyada kanıksanmış bir durum. Peki annenin omuzlarından yükünü biraz daha almak ve destek olmak mümkün mü? Evet!

Türkiye’nin de arasında bulunduğu sekiz ülkede 12 bin anne ve 2 bin genel katılımcı ile Philips Avent bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki annelerin yüzde 81’i mutluluk ve refahı konusunda endişeli, yüzde 77’si ise mutluluk ve refahlarının etkilenmesi durumunda bebek bakımlarının olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

“MÜKEMMEL ANNE” OLMA BASKISI VAR VE DUŞ ALMAYA BİLE VAKİT YOK!

Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizdeki kadınların yüzde 86’sının mükemmel anne olma baskısı yaşadığını gösteriyor. Yüzde 69’u bebek bakımı için eşlerinin de katkıda bulunmasını tercih ediyor. Araştırmanın en enteresan sonuçlarından biri de, her iki anneden birinin bebekleri huzursuzken duş almaya bile vakit bulamadıkları ve hiç dinlenemediklerini belirtmesi. Bu da annelerin müthiş bir baskı altında olmalarını ve yeterli desteği göremediklerini ifade ediyor. Öyle ki katılımcılara göre, son 10 yılda toplumun annelere yaptığı baskının arttığına inanıyor. Neden her şeyi anneler üstlenmek zorunda?

ANNELER, EŞLERİNİN DE YARDIMINI İSTİYOR

Araştırmaya göre, Türkiye’deki annelerin yüzde 69’u kendilerine yardımcı olarak eşlerini tercih ediyor. Sıra annenin kendine vakit ayırmasına geldiğinde ise, yüzde 40’ı aile büyüklerinin de yardım etmesini istediğini ifade ediyor. Yüzde 31’i ise, başka birine güvenemediği için bebeklerinin bakımları için yardım almak istemiyor.

Eşit Ebeveynlik hareketi, annelere destek konusunda herkesi davet ediyor. Öncelikli olarak babalar olmak üzere, aileler, arkadaşlar da bu çağrının muhatabı... Annelerin, hem bebekleri hem kendileri için yeterli olduğunu hissetmelerine, eşlerinden ve çevrelerinden daha fazla destek görmeye ihtiyaçları var.