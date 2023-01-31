Ardıç İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ARDIÇ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ardıç

Ardıç Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre ad anlamı: Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.

ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI

Ardıç ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir isimdir. Ardıç isminin anlamı ise şöyledir: 'Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık'.

TDK'nın Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde ise Ardıçla ilgili şu bilgi yer alır: Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, bazı türlerinden katran elde edilen, ağaççık ya da çalımsı bitkiler

Servigiller (Cupressaceae) familyasından, kışın yapraklarını dökmeyen, bazı türlerinden katran elde edilen, ağaççık ya da çalımsı bitkiler Ardıç kuşu ise Karatavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir tür kuştur. (Turdus pilaris)





ARDIÇ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Harika şeyler başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Dünyanın küçük bir bölümü üzerinde hakimiyet kazanmak hem sizin meydan okumanız hem de doğuştan hakkınızdır. Ne olursa olsun, alanınızda en iyi ve en başarılı olmak için çabalarsınız. Son derece rekabetçisiniz ve muhalefeti atlattığınıza ikna olana kadar dinlenmeyeceksiniz. Zorluklardan ve rekabetten hoşlanırsınız. Gerçekçi ve vizyon sahibi bir planlamacısınız.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Ardıç ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Kılıç, Andaç, Aytaç, Arda, Aras. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: (A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Başlangıçtaki A harfi, özgür bir düşünceyi temsil eder ve başkalarının baskısı altında fikrini değiştirmeyen birini anlatır.

R: Her şeyin yolunda gideceğine dair güvence ve istikrarı R harfinde bulabilirsiniz.

D: Kişi görevine bağlı ve sadıktır. Çoğu durumda rasyonel olmaktan çok ağırlıklı olarak duygusal bir davranışta bulunurlar.

I: Bu insanlar her zaman adaletten yanadırlar ve sıcakkanlı bir yapıya sahip olurlar.

Ç: Ç harfi kalbiyle konuşan kişileri anlatır. Bu yüzden ağzından çıkanlara hep dikkat ederler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ardıç İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

ARDIÇ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 3, 10, 17, 26 ve 36

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Zebra