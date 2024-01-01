Asi gençleri anlamak: Ebeveynler ne yapmalı, nasıl davranmalı?

Bir genç ebeveyni misiniz? Eğer öyleyse, muhtemelen onların asi davranış ve tutumlarıyla uğraşmışsınızdır. Elbette gençlerin daha bağımsız hale geldikçe hareket etmeleri normaldir. Ancak neden bu kadar asi olduklarını anlamanın ve makul sınırlar ve kurallar koymanın yolları bulunuyor.

Bu makale gençlerin düşüncelerini öğrenmenize yardımcı olacak ve kötü davranışlarla başa çıkmanız için size iyi fikirler verecektir.

GENÇLERİN ASİ OLDUĞUNA DAİR İŞARETLER

Bu işaretler çeşitli davranış ve tutumlarda ortaya çıkabilir. Şunlara dikkat edin:

Okul ödevi yapmamak

Bu davranış, yerleşik sorumluluklara ve beklentilere uyma konusundaki ilgisizliği gösterebilir. Kalıcı akademik ilgisizlik, dikkat gerektiren temel bir soruna işaret edebilir.

Uyuşturucu kullanmak ve alkol almak

Maddelerle deney yapmak, toplumsal normlara meydan okuma veya bağımsızlığı savunma arzusu anlamına gelebilir. Ancak madde kullanımı ciddi sağlık riskleri oluşturur ve hukuki sonuçlara yol açabilir.

Kuralları ve yasaları çiğnemek

Gençler isyan etmeye başladıkça sizin veya toplumun belirlediği kuralları çiğnemeye başlayabilirler. Bazı yaygın örnekler, sokağa çıkma yasağından sonra gizlice dışarı çıkma, okuldan kaçma ve küçük hırsızlıklardır. Yasaları ve kuralları ihlal etmenin yasal sonuçları olabilir ve gencin geleceğini etkileyebilir.

Kendini fiziksel riske sokma

Bu davranış, heyecan arama arzusundan veya kişisel güvenliğin göz ardı edilmesinden kaynaklanabilir. Riskli davranışlar ciddi yaralanmalara veya zarara yol açabilir.

ASİ GENÇLER: NEDEN İSYAN EDİYORLAR?

Gençler, gelişimlerine ve bağımsızlık arzularına bağlı çeşitli nedenlerden dolayı isyan ederler:

Hormonlar ve beyin değişiklikleri

Azgın hormonlar ve gelişen beyin, gençleri sınırları zorlamaya ve risk almaya itiyor. Kendi kendini kontrol etme ve yargılamadan sorumlu olan prefrontal korteksleri hala gelişmektedir. Bu onların eylemlerinin sonuçlarını iyice değerlendirme yeteneklerini zayıflatır.

Bağımsızlık için mücadele

Gençler, genç yetişkinlere doğru gelişimlerinin bir parçası olarak bağımsızlık ararlar. Ebeveynlerinden veya vasilerinden ayrı olarak kendi kimliklerini oluşturmak istiyorlar. Başka bir deyişle, bazı asi davranışlar bir gencin hayatı ve seçimleri üzerinde kontrol sahibi olmasının bir yoludur.

Dikkat çekmek

Gençler genellikle ebeveynlerinin veya akranlarının dikkatini çekmek için harekete geçerler. Davranışları bir yardım çığlığı olabilir. Çocuğunuzun ilgi aradığı bazı işaretler şunlardır:

Sosyal medyada kışkırtıcı görseller veya mesajlar yayınlamak.

Uygunsuz giyinmek veya saçlarını alışılmadık bir renge boyamak.

Aşırı endişelenen ebeveynler

Aşırı endişelenen ebeveynler sürekli olarak gençlerinin dırdırını yapar ve onlara nadiren yer verir. Kaygıları ve kontrol sorunları genellikle kendi yetiştirilme tarzlarından veya yaşam deneyimlerinden kaynaklanır. Çocuğunuz için en iyisini istemek doğal olsa da aşırı korumacı bir ebeveyn olmak geri tepebilir.

ASİ GENÇLERLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ?

Asi bir gençle başa çıkmak zor olabilir, ancak işte size bu konuda yardımcı olabilecek bazı yollar:

1. Kurallarınızı gözden geçirin

Açıkça kurallar belirleyin ve bu kuralların çiğnenmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçları belirtin. Uygulama konusunda tutarlı olun ve söz verilen disiplini takip edin. Bazı kurallar ergenlik çağındaki çocuğunuz için gereksiz görünse de, gerekçenizi açıklamak, onların çıkarlarını ve güvenliklerini göz önünde bulundurduğunuzu anlamalarına yardımcı olabilir.

Unutmayın, mümkün olduğunda uzlaşın. Belirli kurallar geçerliliğini yitirmiş veya mantıksız görünüyorsa, bunları yeniden değerlendirin ve çocuğunuz sorumluluğunu kanıtladıkça kısıtlamaları kademeli olarak gevşetmeyi düşünün. Zaman ve güvenle daha fazla ayrıcalık kazanılabilir.

2. Olumsuz duyguların döngüsünü kırın

Asi gençlerin olumsuz duygu döngüsünü kırmak sabır ve anlayış gerektirir. Bir ebeveyn olarak çatışmayı tırmandırmaktan ve duygusal tepki vermekten kaçının.

Sakin kalın. Unutmayın, çocuğunuza bağırmayın veya hakaret etmeyin. Kontrollü ve saygılı bir şekilde yanıt verin. Çocuğunuzun isyanı ebeveyn olarak değerinizi yansıtmaz.

3. Dili kontrol etmekten kaçının

"Yapmalısın" gibi ifadeleri kontrol etmekten kaçının. Gençlerin bağımsızlıklarını geliştirdiklerini ve taleplere olumsuz tepki verdiklerini unutmayın.

Onları yanlış yapmakla suçlamak yerine, davranışlarının size nasıl hissettirdiğini açıklayın. Bu yaklaşım işbirliğine ilham verecek ve ilişkinizde güven inşa edecektir.

4. Saygı her iki yönde de geçerlidir

Ebeveynler gençlerin saygısını hak ettiği kadar, gençler de ebeveynlerinin saygısını kazanırlar. Bununla birlikte gençlerinizin kökenlerini anlamaya çalışmalı ve onlara empati göstermelisiniz.

Bir gencin duygularını veya endişelerini önemsiz veya mantıksız bulup görmezden gelmek muhtemelen aranıza zarar verecek ve kırgınlığa neden olacaktır. Yapabildiğiniz zaman uzlaşın, çünkü bu onların artan bağımsızlığına ve özerkliğine saygı duyduğunuzu gösterir.