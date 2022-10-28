Asil İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASİL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Asil

Asil Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



ASİL İSMİNİN ANLAMI

Arapça aṣīl kelimesinden gelen 'Asil' Kişi Adları Sözlüğü'ne göre soylu anlamına gelmektedir. Yüce duygularla yapılan anlamında sıfat olarak da kullanılır. Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişidir. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere bu ünvan veriliyordu.

ASİL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Asil ismi hassasiyet, ifade gücü ve kararlılığı çağrıştırır. İçe dönük, inatçı ve gerçekçi bir kişiliğe sahip olurlar. Doğası gereği hayatı yavaş ve istikrarlı yaşar. Cömert, iradeli, sadık, azimli, sıcak kalpli ve kararlı bir kişiliğe işaret eder. Sadeliği ve doğallığı severler.

Asil ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Asel, Adil, Asilay, Akil, Celil, Erbil, Halil, İsmail, Kamil, Vekil (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ASİL İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Asil, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almamaktadır. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafında erkek ismi olarak tercih edilen isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

S: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

İ: İsmin ikinci hecesinde yer alan “İ” harfi, kişiye duygularından ziyade aklını dinleyen bir karakter katar. Rasyonel, akılcıdır.

L: İsmin sonunda yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Asil İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tıp, Oyun Kurucu, Tasarım veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi l olan kişiler, ancak hazıra konduklarında aradıkları huzura kavuşan kişiler olacaklardır.

ASİL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Asil ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 6, 16, 21 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.