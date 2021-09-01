Asel İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASEL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Asel

Asel Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ya göre anlamı: Asel ismi TDK'nın Güncel Türkçe Sözlüğü ve kişi adları sözlüğünde yer almıyor.



ASEL İSMİNİN ANLAMI NE?

Peki, Asel isminin anlamı ne? Asel, Arapçada bal anlamına gelen, cennetteki dört ırmaktan birinin ismi. Süzülmüş bal ırmağı olarak nitelendirilir.

Asel ismi özellikle son yıllarda Türkiye'de kız bebeklere verilen isimler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Örneğin Ankara'da 2020 yılında doğan kız bebeklerinin ise 683'üne Zeynep, 504'üne Defne, 413'üne Asel ismi verildi. Yine 2020 yılında Türkiye genelinde doğan kız bebeklerden 11 bin 179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi. Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı. Asel isminin popülaritesi 2021 yılının ilk aylarında da sürdü.

ASEL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Asel isminin karakteristik özellikleri erdemli, salih yani dinin emrettiği şeylere uygun harekette bulunan, itaatli, dindar, faziletli, takva ehli bir kişiliği simgeler. Yararlı, elverişli, iyi, uygun, kendine yakışan davranışlar sergiler. İrade sahibi, sözünün eri ve güvenilir insanlardır. Oldukça çalışkan ve üretkendir, işbirlikçi ve inovatiftir.

ASEL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Şu an Asel ismine sahip bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Asel ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aysel, Ayşen, Günsel (A ile başlayan kız bebek isimleri )

KURAN'DA ASEL İSMİ GEÇİYOR MU?

Kuran’da Muhammed Suresi 15. ayette cennetteki ırmakları tarif ederken kullanılır. Bal ırmağı olarak tarif edilir. Asel ise özellikle son yıllarda Müslüman kadınlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

S: İsmin ikinci harfi olarak yer alan s harfi, istikra ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

L: İsmin sonunda yer alan l harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Asel İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Muhasebecilik, Eczacılık, Mühendislik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi l olan kişiler, ancak hazıra konduklarında aradıkları huzura kavuşan kişiler olacaklardır.

ASEL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Asel ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9'dur.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.