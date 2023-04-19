Aslı İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASLI İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Aslı

Aslı Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe, Arapça



ASLI İSMİNİN ANLAMI

Aslı ne demek? Aslı ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. TDK'ye göre Aslı isminin iki farklı anlamı şöyledir.

Bir şeyin kendisi.

Kerem ile Aslı öyküsünün kadın kahramanının adı.



Kerem ile Aslı hikayesinin bir çok varyantı var. Kerem ile Aslı hikâyesine göre Kerem, İsfahan, Ahlat, Gence veya Tebriz şahının oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Doğumu esnasında ailesinin koyduğu adı Ahmet Mirza, Mirza Bey veya Mahmut’tur. Aslı’yla ilk görüşmesi sırasında mahlas olarak Kerem’i alır.

Bazı kaynaklara göre Mirza Bey bir bahçeye girince rüyasında gördüğü kıza rastlar. “Rüyamın aslı bu kızdır” der ve onu yanağından öper. Kız, “Kerem eyle, beni rüsvâ etme” diye yalvarır. Bundan sonra kızın adı Aslı, Mirza Bey’inki Kerem olur...

ASLI İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bağımsız olmak ve kendi hayatını inandığın şeye göre yönetmek en sevdiğin şey. Hayalin, girdiğiniz her alanda lider olmak. İster iş dünyasında, ister bir toplulukta veya uzmanlık alanınızda olsun liderlik eden figür olmayı seviyorsunuz. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve güvene sahipsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Aslı ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Nazlı, Kerem, Nesli, Aslıhan, Aslım, Aslınaz, Aslınur, Aslışah, Asu, Asmira, Çağrı, Yankı,(Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: A harfi bağımsız bir kişiliği temsil eder, başkalarının baskısı altında fikrini asla değiştirmez.

S: Özverili ve dürüst kişilerdir. Yalandan hiç haz etmezler.

L: İsmin son hecesinde yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

I: İsmin sonunda yer alan “I” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Aslı İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısı, özgürlüğüne düşkün kişileri temsil eder. İlişkide kısıtlanmış olmaktan hoşlanmazlar. Romantizm onlara göredir. Enerjik, maceracı kişilerdir. Bazen karşılarındaki kişiye tutarsız gelebilirler. Maceracı, öngörülemez, dışa dönük, sosyal, enerjik, bağımsız kişilerdir.

ASLI İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 2, 5, 11, 23 ve 39

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Eylül

Şanslı Taşı: Oniks