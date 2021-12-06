Kerem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

KEREM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Kerem

Kerem Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



KEREM İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Kerem soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet, bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nün Güncel Türkçe Sözlük ve Kişi Adları Sözlüğü'nde Kerem isminin anlamları şöyle yer alır:

Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet

Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf

Soyluluk (İsim)

Cömertlik (İsim)

El açıklığı, bağış (İsim)





KEREM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kerem ismi keskinliği, nezaketi ve cana yakınlığı çağrıştırır. Meraklı, zeki ve filozof özelliklere sahiptir. Bu isimdekilerin kişiliği çok eğlencelidir, girdikleri ortama hareket ve neşe katarlar. Dışa dönük, arkadaş canlısı ve sosyal kişiliklerdir. El becerileri oldukça yüksektir. Sanatsal faaliyetler başta olmak üzere el attıkları her işe özen gösterip, öncü işler çıkarırlar.

KEREM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Kerem Alışık, Kerem Bürsin, Kerem Görsev, Kerem Aktürkoğlu

Kerem ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Kerim, Kenan, Emir, Eren, Öktem, Ferhat (K ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA KEREM İSMİ GEÇİYOR MU?

Kerem, Arapça Kareem'in bir çeşididir ve tamamen aynı anlama ve telaffuza sahiptir. Kerem, “cömert”, “şerefli”, “iyi kalpli”, “asil”, “mükemmel” anlamına gelen doğrudan erkek çocuklara verilen ve Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlerden biridir. TDV ansiklopedisinde ise şu bilgi yer alır: Sözlükte “cömert olmak, iyi, ahlâklı, asil ve değerli olmak” anlamındaki kerem (kerâmet) kökünden sıfat olan kerîm “yaratılıştan cömert olan, insanın şerefiyle bağdaşmayan her türlü şeyden arınmış bulunan” demektir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

K: İsmin ilk harfinde yer alan “K” harfi kişiye, dikkatli ve ayrıntılara dikkat eden bir özellik katar.

E: İsmin ilk hecesinde yer alan “E” harfi kişiye neşeli bir karakter katar. Hayatları boyunca mutlu olacak ve neşeli hissedecek olayları ve kişileri kendilerine çekerler. Pişmanlık duygusu yaşamayan yaşadıklarını tecrübe olarak değerlendiren kişiler olurlar.

R: İsmin ikinci hecesinde yer alan “R” harfi, eğlenceli yapıyı ve duygusallığı ifade eder. Bu harfe sahip olan kişiler duygusallıklarının doğru karar almalarına etki etmesine izin vermeyen, çözüm odaklı kişilerdir. Hayal güçleri yüksek ve naif insanlardır.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi numerolojide 5 rakamıyla eşdeğerdir. Bu harf kişiye eğlence, neşe, mutluluk, seyahat etmekten zevk alma özelliği katar.

M: İsmin son harfi olarak “M”, kuralcı ve sınırları belli olan kişileri temsil eder. Bu harfe sahip insanlar hayatını belli kurallar çevresinde yaşayan, disiplinli insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Kerem İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sanatçı, İnsan Kaynakları, Hukuk, Müşavirlik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “K” ile başlayan kişiler, yeniliklere açık, adaptasyon yeteneği yüksek, rekabetçi kişilerdir. Bu harfe sahip insanlar sezgileri kuvvetli insanlardır ve sezgilerinin gücüne inanırlar. İsmi “M” ile biten kişiler ise ayakları yere sağlam basan, gerçekçi ve korkusuz insanlardır.

KEREM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Kerem ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 6, 11, 23 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve medistasyonunun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolize eder. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.