Banu İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BANU İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Banu

Banu Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



BANU İSMİNİN ANLAMI

Banu ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünün Kişi Adları Sözlüğü bölümünde yer alır. Farsça kökenli bir kız ismi olan Banu'nun 4 ayrı anlamı şöyledir:

Kadın, hatun, hanım. Prenses. Hanımefendi. Gelin.

BANU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

"Güçlü fikirleri, sezgileri olan ve hatta öngörülemeyen psişik bilgileri çeken bir paratoner gibisiniz. Kişisel güce sahip olduğunuzun farkında olmayan güçlü bir kişisiniz. Ancak duygusal ve psikolojik olarak huzur içinde olmak için, bu enerji akışını kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Bilinçaltı ile bilinç arasında bir köprüye sahipsiniz.”(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BANU İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Banu Alkan, Banu Parlak.

Banu ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Arzu, Cansu, Duygu, Karsu, Coşku, Duru, Ebru, Buğu, Tutku, Sumru, Simru, Gürsu, Tansu. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri, B harfi ile başlayan erkek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Barıştan ve uyumdan yanadırlar, akranlarını dinlemeyi severler.

A: A harfi enerjik bir yapıya sahiptir. Cesaretli kişileri temsil eder.

N: Olaylar karşısında rasyonel olmaktan çok duygusal bir tavır sergilerler.

U: 'U' enerji açısından 3 rakamıyla eşleşir. Çevrelerine oldukça yatırım yaparlar ve onların bilgi birikiminden faydalanmak isterler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Banu İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

BANU VE AŞK HAYATI

"İstikrarlı, iyi organize edilmiş bir hayat yaşamayı seviyorsunuz. Ani değişiklikleri sevmiyorsunuz. Her şeyde düzeni tercih ediyorsunuz. Yaptığınız her şeye yansıyan sistematik bir zihniniz var. İlişkilerde ise sadık ve şefkatlisiniz. 2 numaralar aşkla karşılaştıklarında bir süre sessiz kalırlar ve analiz ederler ama sonra ise ilişkiye devam edip etmeyeceklerine karar verirler.

BANU İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 1, 7, 13, 26 and 35.

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Turmalin