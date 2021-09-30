Duru İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DURU İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Duru

Duru Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Duru'nun sıfat olarak 3 anlamı vardır: 1. Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. 2. Pürüzsüz (ten) 3. Arınmış, karışık olmayan. TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre ise Duru ismi hem erkek hem kadın ismi olarak şu anlamlara sahiptir: Bulanık olmayan, temiz, berrak, saf.



DURU İSMİNİN ANLAMI

TDK sözlüğüne göre hem erkek hem kadın ismi olarak kullanılabilen Duru kelimesi, bulanıklığı olmayan, temiz, berrak anlamının yanı sıra pürüzsüz (ten) anlamına gelir. Arınmış, karışık olmayan dil ve üslup olarak mecaz anlamda da kullanılır. Türkçe kökenli bir isim olarak bulanık olmayan, temiz ve saf anlamında hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılır.

DURU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Duru ismi güven, çok yönlülük ve sevgiyi simgeler. Zeki, çalışkan, başarı odaklı, yaratıcı, cazibeli, hoşgörülü, arkadaş canlısı, duygusal, insancıl, paylaşımcı ve yardımseverdir. Duru ismi, dürüstlük, şeffaflık ve masumiyeti yansıtır. Bu isme sahip kişiler samimi, içten, neşeli ve esprili tavırlarıyla girdikleri ortama pozitif enerji yansıtırlar. İşbirlikçi, paylaşımcı ve yardımseverliğiyle iş ve sosyal çevrelerinde sevilen kişiler olurlar. Eğlenceyi ve seyahati seven maceracı bir kişiliğe sahiptir. Sevdiklerine aşırı bağlı olurlar ve her zaman destekleyici bir tavır sergilerler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DURU İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ebru Cündübeyoğlu, Emine Ün gibi çok sayıda ünlü isim kızlarına Duru adını vermişti. (Ece isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

Duru ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Durul, Doğa, Ebru, Kumru, Berru, Sumru, Uğur (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA DURU İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Duru, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilen isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: “D” harfine sahip kişiler hayatlarındaki sorumlulukları üstlenirler; genellikle pragmatik ve pratik bir yaklaşıma sahip olurlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

U: İsmin son hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Duru İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Jeoloji, Bilişim Teknolojileri, Hukuk veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “D” ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsmi “U” harfi ile biten Durular, çalışacakları kişiler ile şeffaf ve dürüst bir ilişki olmayı tercih ederler. Başarma hırsları yüksek kişilerdir.

DURU İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Duru ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 9, 15, 22 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Perşembe

Perşembe, bu isimdekilerin en şanslı günüdür. Perşembe günleri para meseleleriyle ilgilenmek ve gelecekle ilgili planlar yapmak için en uğurlu gündür.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart enerjisi, sanata ve genel olarak yaşamın güzelliğine olan ilgiyi uyarır.