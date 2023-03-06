Ebru İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EBRU İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ebru

Ebru Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



EBRU İSMİNİN ANLAMI

TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Ebru ismi Farsça kökenli bir kız ismidir. Ebru isminin 2 anlamı ise şöyledir:

Kaş. Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.





TDK'nın Güncel Türkçe Sözlük bölümünde Ebru kelimesi ''Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs'' olarak yer almaktadır.

Farsça abrī ‘bulutumsu, alacalı’ sözü, abr ‘bulut’ ile nispet ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Türkçede ebri olması beklenirken Osmanlıcadaki Farsça ebrū ‘kaş’ sözünün analojik baskısı altında ebru biçimine dönüşmüştür.

EBRU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğal bir lidersin, bağımsız ve bireycisin. Son derece hırslı, orijinal ve cesursunuz. Siz bir kaşif ve yenilikçisiniz. Dışarıdan gelen eleştiriler sizi sınırlar ve hayal kırıklığına uğratabilir. Kendine güvenen, kendinden emin ve enerjik birisiniz. Hırslınız. Büyük projelerin, büyük girişimlerin ve ödüllerin hayalini kuruyorsunuz.”(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

EBRU İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ebru Gündeş, Ebru Cündübeyoğlu, Ebru Yaşar, Ebru Şahin, Ebru Özkan, Ebru Baki.

Ebru ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Arzu, Burcu, Cansu, Duygu, Karsu, Banu, Coşku, Duru, Buğu, Tutku, Sumru, Simru, Gürsu, Tansu. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri, E harfi ile başlayan erkek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: E'ler, iddialı hayallerinin peşinden gitmek için hayal güçlerini her şekilde kullanan etkileyici insanlardır.

B: 'B' geleceğini inşa etmek için çok çalışır. İyi bir gelecek için anlayışlı ve sabırlı davranır.

R: R harfi bazen duygusal davranabilmeyi ifade eder.

U: 'U' enerji açısından 3 rakamıyla eşleşir. Çevrelerine oldukça yatırım yaparlar ve onların bilgi birikiminden faydalanmak isterler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ebru İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★



EBRU VE AŞK HAYATI

Numerolojide 1 rakamına sahip olan insanlar çekici ve seksi kişilerdir. İlişkilerde genellikle ciddi kişileri seçerler. Bilgi haznesi geniş olan bu insanlar kendilerine benzer bir zihne sahip olan bireyleri tercih eder.

EBRU İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Kırmızı

Şanslı Numaraları: 5, 7, 11, 30 ve 34.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Sardoniks