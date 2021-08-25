Barış İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BARIŞ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Barış

Barış Cinsiyet: Erkek - Kadın

Erkek - Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ya göre anlamı: 1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.





BARIŞ İSMİNİN ANLAMI

Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum yani sulh halini anlatan duruma Barış denir. İnsanlar ve toplumlar arasındaki uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortamı da ifade eder. Barış, başka dillerde de eşanlamlı olarak yaygın olarak tercih edilir. İngilizce karşılılığı olan Peace ismi, hem kadın hem erkek ismi olarak kullanılır. Almancada Frieden, Fransızca Pace, İspanyolca Paz, Hintçe Shaanti, Japonca Heiwa, Rusça Mir, Arapça silm kelimesinden oluşmuş olup Salam olarak çoğunlukla erkeklerde en yaygın kullanılan isimler arasındadır.

BARIŞ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Barış ismi, hem çocuğunuzun mizacı hem de sizin dünya görüşünüz hakkında mesaj hakkında güzel bir mesaj taşır. İsimlerin barışçıl anlamları, sakinlik, sessizlik ve sükunet gibi etkiler içerir.

BARIŞ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Barış Manço, Barış Akarsu, Barış Falay, Barış Arduç, Barış Murat Yağcı, Barış Alper Yılmaz.

Barış ismine benzeyen diğer isimler:

Baran, Barlas, Barbaros, Barın, Barkın, Barçın, Savaş, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA BARIŞ İSMİ

Arapça selam (سلام) ("barış") kelimesi İslam kelimesiyle aynı kökten gelir. Kuran'a göre ideal toplum, kelimenin tam anlamıyla "barış evi" olan Darüsselam'dır: Allah, 'barış yurduna' davet eder ve dilediğini doğru yola iletir. Bu kelime Rab'dan gelmektedir çünkü Kuran'a göre kendi özünü ifade etmektedir. Kuran 59:23'te barışın bizzat Allah'ın isimlerinden biri olduğu bildirilir: Bismillâhirrahmanirrahîm… “O, Kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Hükümdâr’dır. Mukaddestir; Selâmdır; güvenlik Verendir; gözetip Koruyandır; daima Galib; istediğini yaptıran ve büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” "el-Haşr Suresi 23. Âyet Meali"

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: İsminin ilk harfi B olan kişiler kolay uyum sağlayan, rahat hareket eden, çekici ve inceliklere dikkat eder.

A: A'nın karması, hırslı idealler ve yeni keşiflerden ilham almakla ilgilidir.

R: R harfine sahip kişiler empatik ve zariftir, başkalarının ne hissettiğini hızlı bir şekilde sezer ve duygulara düşüncelerden fazla önem verme eğiliminde olur.

I: Bu harf, 11 sayısının alfabetik karşılığıdır. Bu nedenle, genellikle başkalarını motive eden, iyi niyetle övünen cömert bir kişiliği temsil eder.

Ş: Bu harf, hayatın sorumluluğunu tek başına üstlenen ve prensip sahibi bir kişiliği temsil eder.

İsim Numerolojisi

Barış İsminin Numerolojisi: 4

Şans Oranları

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Biyomedikal Bilimler, Diş Hekimliği, satış veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının istikrarlı enerjisi, pragmatik olan ve güvenilir arkadaşlar edinen bireyleri ifade eder. Odaklanmak ve zor görevleri üstlenmek için büyük bir kapasite, hatta merhamet ve fedakarlık eğilimi vardır. Daha yüksek bir varoluş düzleminde, 4 sayısı tüm güçleri kanalize ederek diğer insanları en büyük potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik etmeyi içerir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

4 sayısına sahip kişiler, sevgiyle karşı karşıya kaldığında, duygularını kolaylıkla sergileyebilmek için samimi ve çekincesiz hale gelir. Bu kişiler güzel bir ilişki kurmak için çok emek harcarlar. Bu nedenle ilişkilerinde iletişimin nasıl ilerlediği konusunda çok dikkatlidir ve her zaman partnerinin duygularını hesaba katar. Sahiplenici tipler değildir, 4 sayısı, ilişkiyi ne kadar ciddiye alsalar da sevdiklerinin kendi alanlarına saygı duyarlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Dost canlısı, hoşgörülü ve adillerdir. İsminin ilk harfi B olan kişiler takım halinde çalışmaktan daha çok hoşlanırlar ve genellikle naziktirler. Her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınırlar.

BARIŞ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Dinlenme ve sempatiyi ifade eden Yeşil renk, sosyal imajlarına çok önem veren ve kabul edilmeyi ve beğenilmeyi bekleyen karakterlerle ilişkilendirilir. Bu renge sahip olmak, kişinin yaratıcı düşünce sürecini ve risk alma tutumunu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu ismin uğurlu sayıları 5, 10, 13, 24 ve 32'dir. Bu ismin tekli yılda doğanları çok daha yüksek bir şansa sahiptir.

Şanslı Günü:

Cuma

Bu isme sahip insanlar için haftanın şanslı günü olan cumadır. Cuma, Venüs gezegeninin günüdür ve uyum ve eğlenceye işaret eder. Cuma günleri genel olarak, sosyal olarak açılmak ve yeni bir şeyler deneyerek konfor alanından çıkmak için daha uygun bir gündür.

Şanslı Ayı:

Eylül

Sembolik olarak Eylül ayı, barış ve bilgeliği simgeler. Bu, kişinin yaratıcılığını kişisel ve mesleki alanlarda kullanmak için en uygun zamanıdır. Eylül ayının ruhsal enerjisi, dış dünyaya bir tür ruhsal uyum sağlamayı zamanını simgeler.