Batur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BATUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Batur

Batur Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

BATUR İSMİNİN ANLAMI

Batur Türkçe kökenli bir isimdir ve Bahadır anlamına gelir. Batur, Kişi Adları Sözlüğü'nde de yer alır. Batur'un ad olarak anlamı ise şöyledir: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.

Batur, Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü'nde de yiğit, kahraman, cesur anlamlarında kullanılır.

BATUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, adeta hayatınızın etrafında dönüyor. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz.

Batur ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Uğur, Bahadır, Baydur, Baturalp, Baturkaan, Hakan, Kaan, Kağan, Metehan, Cesur, Cumhur, Oğuz, Onur, Umur, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Uyum ve sükunet sizden sorulur, bu kişiler başkalarını dinlemeye bayılırlar.

A: 'A' harfi, iddialı hedeflerle ve yeni başlangıçları keşfetmekten ilham almakla bağlantılıdır.

T: 'T', kişinin duygularını gösterilmesiyle iyi başa çıkmadığını ve gerçeklere dayalı düşünceden çok duygusal durumlara daha fazla yer ayırdığını gösterir.

U: İsmin ikinci hecesinde yer alan “U” harfi, kişiye duygularını yönetme zorluğu katar. Aynı zamanda “U” harfindeki kişiler, hızlı karar veren, atik ve tartışmacı kişiler olabilirler.

R: “R” harfi numerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür. Bütünlük bilinci içinde olan “R” harfi, romantizm ve ahenkten hoşlanır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Batur İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

BATUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 6, 7, 12, 23 ve 34.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Şubat

Şanslı Taşı: sardoniks