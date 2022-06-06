Metehan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

METEHAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Metehan

Metehan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



METEHAN İSMİNİN ANLAMI

Metehan Türkçe kökenli bir isimdir. Mete Han, Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. (M.Ö. 209-174)

"Metehan" iki kelimeden oluşur: "Mete" ve "Han". “Han” eski Türklerde kağanlara verilen bir unvan anlamına gelir.

Metehan ismi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nün Kişi Adları Sözlüğü'nde de yer alır ve şu anlamı paylaşılır: Hükümdar olan Mete.





METEHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Metehan ismi güvenilirlik, uyum ve iradeyi simgeler. Kendini ifade etme, kısıtlamalardan ve monotonluktan uzaklaşma, insanlarla iletişim kurma imkanı veren sosyal ortamlara ihtiyaç duyar. Teknik ve metodik bir kişiliğe işaret eder. Doğası gereği arkadaş canlısıdır. Atacağı her adımda ve her sözünde titiz davranır. Planlı ve düzenli bir yaşam sürmeyi sever.

METEHAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Metehan Başar, Mete Han

Metehan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alpağan, Alparslan, Alpaslan, Aslan, Bilgehan, Bozdoğan, Buğrahan, Buminhan, Demirhan, Emirhan, Gökhan, Göktuğ, Kaan, Kağan, Kahraman, Mert, Mete, Ahmet, Han, Hakan, Timurhan, Törehan, Tufan, Tuğaltan, Tuğcan, Tuğkan, Tuğrahan, Tuğsan (M ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA METEHAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Metehan, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Türkiye'de erkek çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişiye karmik olarak coşkulu ve tutkulu bir yapı kazandırır.

T: İsmin içinde yer alan “T” harfi, kişiye kendisini fazla eleştiren ve başkaları tarafından kolayca manipüle edilebilen bir yapı kazandırır.

E: “E” harfi numerolojide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “E” harfi olan kişiler, yeniliklere açık ve yaşamdaki değişimleri kolaylıkla göğüsleyebilen kişiler olurlar.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: “A” harfi bencil bir enerjiye sahiptir. Bu harfe sahip insanlar önceliklerini kendilerinden yana kullanırlar.

N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Metehan İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Satış Danışmanlığı, Antropolog, Dil Bilimci veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. İsmi “N” ile biten kişiler, inatçı ve rekabetçi insanlardır. Bu özellikleri tarafından zaman zaman yanlış anlaşılsalar da bu durum onları daha hırslı hissettirir.

METEHAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 16, 24 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.