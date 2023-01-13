Bebek ve çocuklarda göz nezlesi neden olur? Bulaşıcı mıdır?

Tıp dilinde konjunctivit halk arasında göz nezlesi olarak bilinen bu rahatsızlık çeşitli sebeplerle karşımıza çıkabiliyor. Amerikan Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Petek Genç bebeklerde göz nezlesinin nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Bebeklerde bronşiolit nedir, neden olur?, Bebeklerde öksürük neden olur? makalelerimizi de okuyabilirsiniz.)

Göz nezlesi nedir?

Gözün beyaz kısmı ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten şeffaf zar konjunctivadır. Bu zarın iltihaplanması sonucunda zardaki kılcal kan damarları belirginleşir ve gözün beyaz kısmı pembe-kırmızı ve çok damarlı olarak görülür. Bu durum tıp dilinde konjunctivit halk arasında göz nezlesi olarak adlandırılır.

Bebek ve çocuklarda göz nezlesi neden olur?

Bebek ve çocuklarda göz nezlesinin en sık sebebi viral enfeksiyonlardır. Alerjik bebek ve çocukların gözleri güneş ve rüzgar gibi dış etmenlere karşı daha hassastır ve bu nedenle alerjik göz nezlesi de çocuklarda sık görünen bir durumdur. Özellikle çocukların ellerini gözlerine daha çok temas ettirmesi, kaşıması çocukların göz zarlarının bakteriler ile enfekte olmasını kolaylaştırır. Bakteriler çocuklarda yetişkinlere göre daha sık göz enfeksiyonu yapar. Bir yaş altı bebeklerde göz yaşı kanalının tıkalı ya da dar olması tekrarlayan ve düzelmeyen göz nezlesine neden olabilir. Bunlar dışında göz kuruluğu gözde kaşıntı- batma- ve kırmızılık yaparak göz nezlesine benzer bir tablo oluşturur.

Göz nezlesi bulaşıcı mıdır?

Alerjik konjunctivit bulaşıcı değildir ancak virüs ve bakteri enfeksiyonları kaynaklı gelişen konjunctivit bulaşıcıdır. Yakın ve ev içi temas, ortak havlu kullanımı gibi durumlarda bulaşıcılık yüksektir.

Göz nezlesinin en sık belirtileri nelerdir?

Gözün beyaz kısmının pembe- kırmızı ve belirgin damarlı olması,

Kaşınma,

Yanma,

Batma hissi,

Gözlerde sulanma yada çapaklanma artışı,

Ağrı,

Göz kapaklarında şişlik,

Işığa karşı hassasiyet en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Çocuğumuzun gözünde bu belirtiler olduğunda ne yapmalıyız?

Göz hassas bir organdır. Çocuğunuzda göz nezlesi belirtileri geliştiğinde çocuk doktorunuz bulguların gelişme öyküsünü öğrenir, çocuğunuzu muayene eder ve gözlerdeki bulgular dışında, ateş, kulak burun boğaz bölgesinde enfeksiyon, lenf nodlarında büyüme gibi diğer bulguları da tespit eder.

Hastalığın öyküsü ve fizik muayene ile göz nezlesinin nedeni genelde tespit edilir. Bir çok virüs enfeksiyonu göz tutulumu da yapabilmekle birlikte en sık adeno virüs, influenza virüsü ve Koronavirüsün gözlerde iltihabi tablo oluşturduğunu bilmekteyiz.

Çocuk doktorunuz göz doktorları ile iş birliği içinde çocuğunuzun göz nezlesinin nedenine yönelik tetkik ve tedaviyi planlar. Çocuklarda üveit ve kawasaki gibi nadir romatolojik hastalıkların da kırmızı göz tablosuna neden olduğu unutulmamalıdır.