Acaba kız mı, erkek mi?

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Bebeğinizle ilgili belki de en çok merak ettiğiniz konu bu değil mi? Gerçekliği ispatlanmamış olsa da bu konuda pek çok inanış var...

Yazı: Burçin Öztınaz



Kız mı, yoksa erkek mi? Yanıtı öğrenmek için can atıyorsunuz! Hem böylece isim arayışlarına başlayabilir, odasının dekorasyonu için girişimlerde bulunabilir, bebeğinizin gardırobu için minik minik alışveriş turlarına çıkabilirsiniz. Bu sorunun cevabı için yaklaşık 16’ncı haftayı beklemeniz gerekiyor olabilir. Peki bu arada yıllardır süregelen inanışlara göz atmaya ve eğlenceli tahminler yapmaya ne dersiniz?



Karın şekli

Arkanızdan bakıldığında hamile olduğunuz anlaşılmıyorsa, bebeğinizin erkek olacağı şeklinde yorumlar duyabilirsiniz. Çünkü anne adayının karnı yumurta gibi büyürse bebeğin erkek olacağına, yana doğru yayılırsa da kız olacağına yoruluyor.



Kızıl gölge

Güneşe çıktığınızda saçlarınız kızıllaşıyor mu, dikkat edin. Çünkü bu durumda bebeğin kız olacağı söyleniyor.



El falı

Çantanızda el kremi olmadan yaşayamıyorsanız, elleriniz sürekli kuruyup çatlıyorsa, bebeğiniz erkek olabilir! Elleriniz yumuşak ve nemli olursa da kız olacağı inanışlar arasında.



Kilo yarışı

Hamilelik haberini aldığınızdan beri eşiniz de sizinle birlikte kilo mu alıyor? Kilo konusunda eşiniz sizinle yarışıyorsa, bebeğin erkek olacağı söyleniyor.



Tek mi, çift mi?

Maya efsanelerine göre bebeğin cinsiyetini annenin hamile kalma yaşı ve yılı belirliyor. Eğer bunların her ikisi de, yani annenin hamile kalma yaşı da hamile kaldığı yıl da çiftse bebek kız!



