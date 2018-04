Anne bana masaj yap!

Doğru masaj ile bebeğinizi güçlendirip rahatlatın!

Sadece karnını doyurup altını değiştirmeniz yetmez! Bebeğinizin masaja da ihtiyacı var! Doğru dokunuşlarla yapacağınız masaj sayesinde hem onunla aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir hem de bedensel ve zihinsel olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz!

İlk masaj ne zaman yapılabilir?

Bebeğinizin göbek bağı düştükten on gün sonra masaj yapmaya başlayabilirsiniz. Göbek bağı varken masaj uygulaması hijyen açısından tavsiye edilmiyor. Ancak emzirme sonrası gaz problemlerinde sırta yapılacak sıvazlamalar bebeğinize konfor sağlayabilir.

Masaj yapan kişinin eğitim alması gerekir mi?

Annenin bebeğine olan sevgi dolu dokunuşları her zaman en güzel masajdır. Bunun yanında özel problemlere yönelik ve dikkat edilmesi gereken durumlara istinaden anne ve mümkünse babanın bir uzmandan, bebek masajının doğrularını öğrenerek uygulaması her iki taraf için de çok daha verimli olur.

Hangi zamanlarda yapılır?

Bebeğinize yemekten hemen önce, sonra ve yorgunsa masaj yapmayın. Bunun için bebeğinizin sakin ve mutlu anlarını bekleyin.

Ne kadar sürmeli?

Tüm bedene uygulanacak masajın süresi altı aya kadar onbeş dakika, altı aydan sonrası içinse yirmibeş dakika olmalı.

Hangi tür yağlar kullanılmalı?

Bebeğinizin teni ince ve hassas olduğu için uygulamada kullanacağınız yağ ve losyonları iyi seçmelisiniz. Masaj yağını tüm vücuda sürmeden önce bebeğinizin teninde küçük bir bölgede deneyin. Losyon olarak su bazlı kremleri kullanabileceğiniz gibi, bebek yağlarını, zeytin, kimyon, kayısı ve üzüm çekirdeği yağlarını da kullanabilirsiniz. Bu ürünleri eczanelerde bulmanız mümkün.

Masaj yaparken bunlara dikkat edin!

• Bebeğinize sağlıklı ve keyifli bir masaj yapabilmek için bazı konulara dikkat etmek şart. Bebeğinize masajı, yerde bir halı ve çarşaf üzerinde ya da yatakta yapabilirsiniz. Bu onun olası dönmelerde veya kaymalarda düşmesini ve zarar görmesini engeller.

• Masaj yapacağınız mekanın loş ışıklı olması, odada evcil hayvan bulunmaması, yakınınızda sıcak nesne ve içeceklerin olmaması, yedek bezlerinizi yanınızda hazır bulundurmanız, ellerinizin sıcak olması masajınızı kaliteli hale getirir.

• Ellerinizde cilt problemi varsa ya da bebeğinizde alerji varsa masaj yapmamalısınız!