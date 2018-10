Çocuğunuz için iyi bir bakıcı bulmak önemli konu. İşi tamamen şansa bırakmak olmaz! Beklentilerinizden emin ve net olmak, referanslar ile iletişime geçmek ve görüşme sırasında soracağınız soruları iyi seçmek önemli...

Yazı: Burçin Öztınaz



Bebek bakımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan annelerin kafasına onlarca soru üşüşür önce... Bu desteği anneanne veya babaanne mi, bakıcı mı vermeli? Bakıcı olacaksa sadece gündüz mü gelmeli, yatılı mı olmalı? Türk bir bakıcı mı tercih etmeli yoksa yabancı mı? Peki bu yardımcı sadece çocukla mı ilgilenecek, ev işlerine de destek olacak mı?



Tabii ki ilk yapılması gereken bu sorulara yanıt bulmak ve adayları ona göre belirlemek. Adayları belirlerken bu konuda akademik bir geçmişi olup olmadığını kontrol etmek, verdiği referanslar ile görüşmek, bakıcının görev ve sorumluluklarını iyi belirlemek şart. Sonrasında ise sıra görüşmeye geliyor. İşte bu aşamada sormanız gereken sorular...



1- Sizi en iyi tanımlayan kelimeler hangileri?

Bebeğinizle gün boyu vakit geçirecek kişinin hayatla barışık, iletişim becerileri kuvvetli, sabırlı, çocukları seven, çabuk sinirlenmeyen, temizliğe önem veren biri olması önemli. Bu soru size bu konuda ipuçları verebilir. Ayrıca iyi bir gözlemciyseniz, özgüveninin yüksek olup olmadığını, eleştiriler konusundaki yaklaşımını da bu sorunun yanıtlarından ve beden dilinden çıkarabilirsiniz.



2- Neden çocuk bakıcısı oldunuz?

Klasik ama önemli bir soru! Sonuçta işini severek yapan birisi her zaman ve her işte fark yaratır. Bu soruya vereceği yanıt size işini severek mi yaptığı yoksa bir zorunluluk olarak mı gördüğü konusunda fikir verebilir. Bu mesleği kaç yıldır yaptığını, uzun vadeli mi yoksa geçici olarak mı düşündüğünü, beş yıl sonrası için hayal ve hedeflerinin neler olduğunu da sorabilirsiniz.



3- Bakıcı olmakla ilgili en sevdiğiniz ve en çok zorlandığınız yönler neler?

Bu, bir önceki sorunun devamı niteliğinde ve size adayınızı daha detaylı tanıma fırsatı veriyor. Aldığı sorumluluğun farkında mı? İnisiyatif alabiliyor mu? Hangi durumlar onda stres yaratıyor? Aileyle iletişimi nasıl? Bu soruların gerçek yanıtlarını onunla vakit geçirdikçe daha net fark edecek olsanız da cevapları ipucu verici olacaktır.



4- Son işinizden neden ayrıldınız?

Maaşın düşüklüğü nedeniyle mi, evine olan mesafe nedeniyle mi, izin günleri konusunda anlaşamadığından mı? İşten ayrılmasının birçok sebebi olabilir ve bu sebep size adayınızın beklentileri hakkında fikir verebilir.



5- Şimdiye kadar çalıştığınız aileler içinde en zorlayıcı ve ideal aileler hangileriydi?

Eski işverenleri hakkında nasıl yorumlar yaptığı size adayınızın kişilik yapısı hakkında bilgi vermesi açısından önemli.



6- Çocuklar sizinle ilgili neleri severler?

Çocukların bakış açısı bizimkinden çok farklı. Bu yüzden görüşmeyi yaparken kendi beklentileriniz kadar çocuğunuzun gözünden de düşünmeye çalışmalı, onunla iyi iletişim kurup kuramayacağını da göz önüne almalısınız.



7- Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

En klasik mülakat sorusunu atlamak olmaz! Birçok kişi “Kitap okurum, müzik dinlerim” gibi klasik yanıtlar verse de hobilerini öğrenmenizde fayda var. Böylece onu motive etmeniz gerektiğinde bir kitap mı yoksa bir konser bileti mi hediye etmeniz gerektiğine daha kolay karar verebilirsiniz.



8- Çocuklara disiplini nasıl öğretirsiniz?

Bu soru hem yaklaşımını öğrenmeniz hem de siz evde yokken de kuralların ve sınırların sekteye uğramaması için önemli. Nasıl ki anne ve babanın tutumları benzer olması gerekliyse, aynı şey bakıcı için de geçerli. Örneğin siz evdeyken televizyon konusunda sınır koyuyorsanız ama bakıcı bu konuda umursamaz davranıyorsa bu ilerleyen zamanlarda sorun yaşamanıza sebep olacaktır.



9- Sigara içiyor musunuz?

Sigara içen bir bakıcıyı tercih etmemeye çalışın. Sigara kullanıyorsa bebeğinizin yanında içmeyecek olsa bile canı sigara istediği zamanlarda tahammülü azalabilir, aklı sigarada olduğundan dikkati dağılabilir. Ayrıca alerjisi veya başka bir sağlık sorunu olup olmadığını da sormalısınız.



10.... durumunda ne yaparsınız?

İşte adayınızın çözüm üretme becerileri hakkında fikir sahibi olmak için harika bir soru! Çocuğunuz uyumamak konusunda direnirse, yemek seçmeye başlarsa, televizyon izleme konusunda ısrarcı davranırsa ne yapar? Örnek senaryolar sunarak bu konudaki düşüncelerini almak, size yaklaşımları konusunda ipuçları verebilir.