Bu konuda sizden daha iyi: Nefes

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Yatağında uzanmış minik tulumunun içinde karnı inip kalkıyor. Bu haliyle kalbimizi sevgi ile doldurmanın yanı sıra bize unuttuğumuz birşeyi, doğru nefes almayı hatırlatıyor. Acaba bu yaştan sonra kusursuz bebek nefesine geri dönebilir miyiz?

Yazı: İpek Koşan



Yemeğini kendi yiyemiyor, yürüyemiyor, derdini anlatamıyor ama mükemmel olarak yaptığı bir şey var: Nefes alıp vermek. Vücudumuzu ayakta tutan ve yaşamamızı sağlayan nefes, hücrelerimizde dolaştıkça yaşam enerjimizi bize yeniden kazandırıyor. Ama ne yazık ki iki yaşından itibaren bebek nefesimizi bir kenara bırakarak, kusurlu şekilde nefes alıp vermeye başlıyoruz. Kimimiz adeta nefes almıyor kimimiz de içimizde tutmayı tercih ediyoruz. İnsanların nefes alma şekli tıpkı parmak izi gibi farklılık gösteriyor çünkü herkesin bu hayattaki yaşanmışlıkları bambaşka. O halde önce nefes koçu Alegra Benardete ile bebek nefesini tanıyalım sonra da bebeğimizin nefesini bozmamak için bu detayları atlamayalım…



İlk nefes

Bebekler, doğdukları andan itibaren, doktorların yaptığı minik bir dokunuş sayesinde oksijen ile tanışıyorlar. Onlar çok saf enerji varlıkları oldukları için karın ve diyafram nefesleri kendiliğinden açık bir şekilde dünyaya geliyorlar. Anne karnındaki korunaklı dünyadan bir anda fiziksel bir dünyaya geçiyorlar. Tabii ki o geçiş sırasında, belki hastanede, belki de doğumda travmatik durumlar yaşayabiliyorlar. Kimi bebek ters doğuyor, kimi bebek kordon dolanmasıyla dünyaya geliyor. İşte bu tür stresli durumlar bebeğin nefesini etkiliyor. Fakat o stresle baş ettikten sonra tekrar kendi nefeslerine kavuşuyorlar.



Bebek nefesinin özelliği

Nefes koçu Alegra Benardete, bebek nefesinin özelliğini ‘tam diyafram kullanımı’ olarak açıklıyor: “Diyafram kasının amacı, bedende nefes işlemini gerçekleştirmek. Göğüs ile karın boşluğunu ayıran bu kasın çalışması gerekiyor. Nefes aldığımızda bu kas yavaş yavaş aşağıya doğru hareket ediyor. Göğüs boşluğuna ve akciğerlerimize nefes doluyor. Sonra boşalıyor. Karın hareketimiz de otomatik olarak başlıyor. Karın hareketi bize diyaframın çalıştığını gösteriyor. Tıpkı bebeklerdeki gibi. Bebeklik nefesi hiç duraksamadan alınıyor. Nefesin bedene girmesi ve nefesin bedenden kendince otomatik olarak çıkması gerekiyor. Bebeklerde bu aktivasyonu görüyoruz. Biz nefesi kestikçe, yani alırken ya da verirken durdukça, kapasitemiz yüzde 25’lere kadar düşüyor. Nefes terapisi ile kapasitemizi yüzde 80’lere kadar çıkarıyoruz. Ve iyi haber; bir daha kapanmıyor! Diyafram kasını kullanmayı öğrendiğimiz/hatırladığımız zaman bir daha nefesimiz eski haline dönmüyor. Belirli zamanlarda, yaşadıklarımızdan dolayı kapasitemiz yine düşse de hemen eski haline dönüyo .”



Ne zaman değişiyor?

Alegra Benardete, bebek nefesinin değişimini şöyle anlatıyor: “Bebekler kusursuz bir şekilde nefes almaya devam ediyor. Taa ki iki yaşına kadar. 0-2 yaş arası bebeklerde diyafram tam kapasite ile çalışıyor. Daha sonra ebeveynlerin etkisi, fiziksel dünyanın getirdiği birtakım olaylardan dolayı korkular devreye girmeye başlıyor. Çocukların gelişme çağında, yaşadıkları sosyal ortamlardaki durumlar ya da anne-babanın eğitimi ile bilinçaltlarına bilgiler ekiliyor. Haliyle çocuk, yavaş yavaş korku ve endişe ile tanışıyor. Ve bu durum, bebeklik nefesini kesintiye uğratıyor. Bunu kendini korumak adına yapıyor. Nasıl ki biz, korktuğumuz ve heyecanlandığımız zaman hemen nefesimizi tutuyorsak, onlar da yavaş yavaş bunu yapmayı öğreniyor. Dolayısıyla nefes kapasiteleri kısıtlanmış oluyor.”



Anne karnında nasıl etkileniyorlar?

Bebek anne karnında bebek kordonu ile besleniyor ve dışarıdaki tüm enerjisel konuları da aslında bu yolla alıyor. Anne korktuysa, sıkıntılı günler yaşadıysa ya da birtakım kötü olaylara maruz kaldıysa, bebek de onları enerjisel olarak alıyor. 0-6 yaş arasında bilinçaltı açık oluyor ve altı yaşından sonra bilinçaltına hiçbir şey alamıyorsunuz çünkü kendini kapatıyor. Yetişkinlik zamanındaki davranış şekillerinden billinçaltında ‘böyle bir kod var’ deyip geriye dönüp onun üzerine bilinçaltı temizliği yapılabiliyor. Nefes terapisi ile çocuklara, sınav kaygısı/ korkusu gibi konularda da destek olunabiliyor.



