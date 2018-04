Bebek ve çocukla uçak yolculuğu için tüyolar...

Yazı: Güzide Yülek



Çocuklarla seyahatte uçağa binme fikri muhtemelen bütün anneler için stres nedeni… Bir yanda “Aman onu da unutmayayım, ya tutturursa” diye neredeyse evin yarısını yüklediğiniz bagajlar, saatlerce kucağınızda ya da hemen yanıbaşınızdaki koltukta kıpırdamadan, mızmızlanmadan, sıkılmadan duracağına akıl erdiremediğiniz bir çocuk hayali, ağlama krizleri, kulak ağrısı ve daha nicesi… Endişelenmeyin! Bu düşünceler yalnızca sizin aklınızdan geçmiyor. Sanki anne olmanın bir parçasıymış gibi tüm anneler hep aynı hisleri yaşıyor. Huzurlu bir tatil için ipuçlarımıza göz atın.



Uçak yolculuğuna hazırlık

• İlk adım havaalanına erken gitmek. Güvenlikten geçmek, biletinizi onaylatmak ya da bagajınızı vermek bazen uzun dakikalar alabiliyor. Tek başına yolculuk yaptığınız zamanlardaki gibi son anonsta uçağa yetişme şansınız da olmayacak. Havaalanında ekstra zamanınızın olması çocuğunuzla telaşsız vakit geçirmenizi sağlıyor.

• İmkanınız varsa check-in işlemlerini havaalanına gelmeden önce internetten yapın, istediğiniz ve rahat edeceğinize inandığınız koltuk numaranızı seçin. Biniş kartınızı yazıcıdan çıkış alın ve şimdiden çantanıza koyun.

• Bebek arabasıyla yolculuk etmekten korkmayın. Havayolu şirketleri uçağa binişte bebeğinizin arabasını teslim alıyor ve size iniş sonrası tekrar teslim ediyor.

• Bebek arabanızın üzerine mutlaka isim, adres ve telefon numaranızın yazılı olduğu bir etiket takın.



Uçağa biniş…

• Uçuş vakti yaklaştıkça kapıya daha yakın olun. Yapılan anonsları daha iyi duyarsınız. Uçağa önce binmek için görevliden yardım isteyin. Herkes uçağa binmek için kapıya hücum ederken siz organize olun. Tek ebeveyn değilseniz bir ebeveynin el bagajı, puset gibi eşyalarla sizden önce uçağa binmesi, sizin çocukla daha sonra geçmeniz daha uygun olur. Bu şekilde ilk ebeveyn uçakta her şeyi organize eder ve siz strese girmeden, fazla zaman kaybetmeden yerinize oturabilirsiniz. Hatta ikinci ebeveyn uçağa en son binen yolculardan biri olursa en rahatı olacaktır.

• Bebeğinizle ilk uçuşunuzda kalkış ve uçuş başlangıcında ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir şeye otururken ulaşabileceğinizden emin olun.

• Koltuğa oturup kemer bağlamayı reddeden çocuklar nedeniyle uçağa rötar yaptıran ailelerden biri olmak istemiyorsanız, kalkış sırasında ve emniyet kemeri ikaz ışıkları sönene kadar çocuğunuzun kendi koltuğunda oturmasını sağlayın.



Eyvah, rötar var!

Uçağa bindiniz ama kalkış için pistte sıra beklemek gerektiğinden ya da farklı sebeplerden dolayı uçağınız geç kalkacak. Bu tip durumlarla baş edebilmeniz için uygulayacağınız şeyler de elbette var.

• Henüz uçak kapılarını kapatmamış, körükten ayrılmamış ya da pist başında bulunmuyorsa hostese koridorda yürüyüp yürüyemeyeceğinizi, uçakta oyun oynayıp oynayamayacağınızı sorun. Uçuş personeli çoğunlukla bu tip durumlarda sizinle işbirliği içinde olur. Zira ağlayan çocuklar, uçaktaki diğer yolcuları da strese sokar..

• Hayal kırıklığına uğramış olsanız dahi, bunu asla çocuğunuza belli etmeyin. Çünkü onlar en küçük bir davranıştan tüm ruh halinizin fotoğrafını çekebilir.

• Çocuklarınızı geçici olarak sakinleştirmek için meyve suyu ya da şeker gibi sağlığa zararlı maddeler vermeyin. Bunu daha sonra size istediği her an yapmanız için kullanacaktır. Uçağa binmeden önce aldığınız sağlıklı aperitifleri kullanmanın bundan daha uygun bir zamanı yoktur.

• Çocuğunuzu çaktırmadan oyalayın. Uçağın rötar yapmasıyla ilgili hikayeler anlatın. Belki kokpitte sincaplar vardır. Neden olmasın? Ya da uçuş için gerekli olan bir belgenin tamamlanmasının beklendiğini söyleyin.



Kalkıyoruz…

• Bebekler ve çocuklar, uçak yolculuklarında kalkış ve iniş sırasında kulaklarındaki baskıyı azaltmak için ne yapacağını bilmezler. Eğer henüz bir bebekse uyumasını sağlayın. Daha büyük çocuklar için sakız çiğnemesi iyi bir çözüm olur. Bebekler için biberon ya da emzik kurtarıcıdır. Kalkış öncesi bebeğinizi emzirmek ya da süt içirmek uykuya dalması için hafif bir sakinleştirici yerine geçer.

• Uçuş sırasına kadar çocuğunuz yorulmuş, uyku düzeni aksamış olabilir. İşte size fırsat. Uçuş boyunca hem sizin hem de onun rahat etmesi için uykuya dalmasını kolaylaştırın. Ona şarkılar söyleyin, masallar okuyun. Küçük bebekler için uçağın hareketi ve motor sesi bir nevi yatıştırıcı etki sağlar ve kolayca uykuya dalabilirler.



Uçuş boyunca

Çocuğunuzun uçuş boyunca sorun çıkarmadan, mum gibi oturmasını beklemeyin. Uzun süre hareketsiz oturmanın onlar için ne kadar zor olduğunu kabul ettiğinizi, çok zorlanırsa ona yardımcı olacağınızı söyleyin. Zaman kazanmak için uçak inene kadar ona yapmaktan keyif aldığı eğlenceli şeyleri hatırlatın. İşte uçuş sırasında çocukları sakinleştirecek ipuçları:

• Uçakta yanınıza aldığınız bebek çantanıza birkaç oyuncak koyun. Hatta yolculuk öncesinde ona yeni bir oyuncak alın. Sıkılancaya

ya da isteyene kadar oyuncaklarını ortaya çıkarmayın. En yeni oyuncağı en sona saklayın. Muhtemelen bir süre kendi kendine oynayacak, daha sonra etrafında ona ilgi gösteren yolcularla da oyun arkadaşlığı yapacaktır.

İşte size bir farklı yöntem daha… Oyuncaklarını yolculuk öncesinde eğlenceli ve ilginç hediye paketleri içine koyun. Bu hediye paketleri size ekstra yük olmaz ya da bagaj limitinizi artırmaz ama çocuğunuzun ekstra heyecanlanmasını ve eğlenmesini sağlar. Mümkün olduğunca birbiriyle iyi eşleşebilecek oyuncakları seçin.

• Türbülans sırasında bebeğin baş, boyun ve vücuduna mümkün olduğunca eşit destek sağlayın. Sallanma nedeniyle yaralanma olasılığını minimuma indirmek için üzerine hafifçe eğilmiş şekilde durun.

• Bebekler bazen uçuş sırasında nefes alamazlar. Eczanede satılan deniz tuzu içerikli burun spreylerinden mutlaka yanınızda bulundurun. Nefes alamadığını, burnunun tıkandığını hissettiğinizde bir ya da iki kez sıkın. Eğer spreyiniz ya da burun damlanız yanınızda değilse ve hala emziriyorsanız sütünüzün bir iki damlası yeterli olacaktır. Çünkü anne sütü antibakteriyeldir ve burun içinin kurumasını önler.



İnişe geçiyoruz

• Tıpkı kalkışta olduğu gibi eğer uyumuyorsa kulaklarında yine bir basınç oluşacaktır. İniş aşaması başlamadan alçalma sırasında hostesten süt ya da su isteyin. Bebekse emzik verin.

• Uçak piste indikten sonra, en kolayı tüm yolcuların inmesini bekleyip, çocuğunuzun eşyalarını telaş etmeden alıp uçağı terk etmektir. Arkanızdan ilerlemeniz için kimse size yürümenizi söylemeyecektir. Ayrıca uçuş boyunca çocuğunuzun oyuncağını koltuğa ya da koridora düşürmüş olması olasıdır. En son inen yolcu olarak düşen oyuncağı görmeniz daha kolaydır. Böylece hiçbir oyuncağından fire vermeden yolculuğu tamamlamış olursunuz. Uçağa binerken bebek arabası ya da puseti teslim ettiyseniz, onun gelmesi için de zaten bekleyeceksiniz, o yüzden ilk inenlerden olmayın.