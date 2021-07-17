Bebekle araba yolculuğu yaparken nelere dikkat etmeli? Bebek seyahat listesi
Tatil dönemi öncesi bebekleriyle yolculuk yapmak isteyenlerin aklındaki ilk soru şu: Bebekle araba yolculuğu yaparken nelere dikkat edilmeli? Bebek için seyahat çantası listesine neler eklenmeli? Bebekle araba yolculuğu yapacaklar için bu listeyi hazırladık
Hem bayram tatili hem yaz dönemi... Pandemi nedeniyle geçen yıl yaz döneminin ağırlıkla evde geçirilmesi nedeniyle bu yıl tatile gidenlerin sayısında artış görülüyor. Bu makalede ise konumuz bebekle yolculuk... Bebekle araba yolculuğu yaparken nelere dikkat edilmeli? Bebekle araba yolculuğu yapacaklar için öneriler, sağlıklı bir seyahatin püf noktaları neler? Bu soruyu Bebek ve Uyku Uzmanı, Hemşire Seda Özcan'a sorduk... İşte bebekle yolculuğun püf noktaları, dikkat edilmesi gerekenler, bebek seyahat çantası listesi ve daha fazlası... Sizi Özcan'ın öneri ve yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz:
BEBEKLE YOLCULUĞUN PÜF NOKTALARI
"Havaların ısınmasıyla birlikte hepimizin aklına düştü TATİL! Bebek ile yolculuk nasıl olur diye endişeye kapıldığınızın farkındayım, fakat sandığınız kadar korkutucu değil! Aslında doğru hazırlık ve biraz da plan ile korkutucu olmaktan çıkabilir. Hatta keyifli hale bile gelebilir. Evinizde kurduğunuz düzenin bozulmasından endişe edebilirsiniz bu çok normal. Fakat ince püf noktaları ile düzeni korumak daha mümkün"
BEBEK SEYAHAT ÇANTASI LİSTESİ
Tatil için bebeğinize çanta hazırlarken unutulmaması gerekenler şöyle:
- Yedek kıyafetler
- En sevdiği oyuncaklar, favori kitaplar..
- Islak mendil
- Bebek bezi
- Mutlaka bir pişik kremi
- Beslenme önlüğü ( tek kullanımlık olanları tatilde uğraştırıcı olmayacağından kurtarıcı olabilir)
- İnce bir müslin örtü
- Ek gıdaya geçti ise hazırladığınız kavonoz mamaları
- Diş çıkarma döneminde ise mutlaka diş kaşıyıcılar
- Sineklere karşı önlem olması için doğal sinek kovucular
- Kırılmaya karşı yedek biberonlar
- Eğer kullanıyorsa uyku arkadaşı
- Yerini yadırgamaması için kullandığınız tanıdık çarşafı yastığı
- Acil durumlar için doktorunuzun da önerdiği ateş düşürücüler, bulantı ilaçları, yara bantları ve gazlı bezler.
- Çantayı eksiksiz hazırlamak sizi tatilde panik halinde oradan oraya koşuşturmaktan kurtaracaktır.
BEBEKLE ARABA YOLCUĞU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!
Seda Özcan, bebekle araba yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:
- Son bir ay içinde doktor kontrolünden geçtiğinden emin olun. Eğer doktorunuzla görüşmediyseniz mutlaka tatil öncesi bir görüşme ayarlayın.
- Seyahat öncesi ya da sırasında uyku eğitimi, tuvalet eğitimi, meme bıraktırma gibi bebeğinizin rutinini etkilen, sizi ve bebeğinizi huzursuz edecek değişiklikler yapmayın.
- Mutlaka bebeğinizi yaşına ve ayına uygun oto koltuğuna oturtun ve kemerini bağlayın
- Yolculuğa çıkmadan bir saat önce bebeğinizi mutlaka besleyin. Altının temiz olduğundan emin olun.
- Bezinin kirlendiğini düşündüğünüzde eğer uyumuyor ise mutlaka değiştirin.
- Yolculuk esnasında oto koltuğun kemerlerinin de vermiş olduğu rahatsızlık ile pişik ihtimali çok artar.
- Özellikle yaz günlerinde terlediğini düşündüğünüzde, alt değiştirirken kıyafetlerini de değiştirin
- Molalarınızı bebeğinize göre ayarlayın, 2-3 saatte bir mola verin. Eğer bebeğiniz uyumuyorsa hem sıkılacaktır hem de beslenme ve diğer ihtiyaçlarını molada karşılamış olursunuz. Aynı pozisyonda saatlerce kalmamak bebeğinizi de pişikten biraz olsun koruyacaktır.
- Eğer bebeğiniz yürüyebiliyor ise molalarda hareket etmesini sağlayın.
- Eğer bebeğiniz oto koltuğunda hiçbir şekilde uyumayı kabul etmiyorsa yolculuğunuzu gündüz yapın, ardından uzun güzel bir uyku rutini sonrası ulaştığınız yerde onu uykuya bırakın
- Eğer bebeğiniz oto koltuğunda uyanık tutmak zor oluyor ise o halde uyku saatini arabadaki yolculuk saatine denk getirin.. Böylelikle bebeğinizi uyanık tutmak için çaba harcamazsınız.
- Araba da mutlaka onu oyalayabilecek oyuncakları, kitapları olsun. Eğer çok huzursuzlanırsa onu ön koltuğa almayın, uygun bir yerde mola verip ihtiyaçlarını karşılayın
- Eğer bebeğinizin huzursuzlanacağını bilip bundan korkuyorsanız mümkünse anne arkada yan tarafında oturabilir.. böylece müdahale hızlı olacağından bebeğiniz kurtarın beni buradan ağlamasına girmeyecektir..
- Bebeğinizi hiçbir şekilde kucağınızdayken yolculuk yapmayın. Bu durum size konforlu görünse de çok tehlikelidir!
- 13 yaş altı çocuklarınızı araba da kesinlikle öne oturtmayın.
- Uyuyor olsa bile bebeğinizi hiçbir zaman arabada tek başına bırakmayın. Özellikle sıcak yaz günlerinde kapalı kalan araba, hızlıca ısınabilir. Sıcak çarpması yaşanabilir.
- Araba seyahati öncesi mümkünse camları kapatacak gölgeliklerden edinin.
- Bebeğinizin şapkasını da unutmayın!
- Küçük bebeğiniz mutlaka araba da mama biberon ve su bulundururken, büyük çocuklarınız için atıştırmalıklarını ve meyvelerinizi unutmayın.
TATİLDE BEBEĞİNİN DÜZENİNİN BOZULMAMASI İÇİN ÖNERİLER
Peki, tatilde bebeğin düzeninin bozulmaması nelere dikkat edilmeli? Özcan'ın bu konudaki önerileri ise şöyle:
- Konaklayacağınız yerde bebeğinizin için bir park yatak olup olmayacağını mutlaka sorun, eğer olmayacak ise yanınızda götürün. Götürecek imkanınız yok ise yaz aylarında, odayı güvenli hale getirdikten sonra eğer uygunsa bir yer yatağı yapabilirsiniz.
- Farklı yatakta uyumanın mümkün olmadığı durumlarda bebeğinizle birlikte uyumanın keyfine bakın! Eve döndüğünüz andan itibaren eski düzenine dönerseniz, benimle uyumak ister şimdi diye düşünmeden ısrarcı olursanız eve dönüşte düzeni kaldığı yerden devam edecektir.
- Tatilin rehavetine kapılıp uyku saatlerini önemsememezlik yapmayın! Elbette ki hayat akışı içinde saatleri biraz kayabilir. Fakat bebeğiniz plajda havuzda uyuyamıyorsa en azından gündüz bir uykusunu evde yapabilmesi için fırsat verin.. Gündüz az uyku gece uyanma getireceğinden en azından gece konforlu devam edebilmek için sansınız olur.
- Bebeğinizin uykusunu etkileyen ısı-ışık-ses gibi etmenlere plajda ya da havuzdayken müdahale edemeyebilirsiniz, bebeğiniz de bu konu da hassas olabilir. Endişelenmeyin.. bir defa bir uykusu kaçsa düzeni bozulmayacaktır.
- Eğer gündüz düzeni bozduysanız akşam uykusunda mutlaka uzun bir uyku rutini ile doğru zamanda uykuya gidin. Gece uyku kurallarınızı ve düzeninizi bozmayın.
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