Çorba hazırlarken bunlara dikkat edin!

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Mevsim sebzeleriyle bebeğiniz için lezzetli ve besleyici çorbalar hazırlayabilirsiniz.

Bebeklerin beslenmesinde çorbanın yeri büyük! Patates, havuç, pirinç, zeytinyağı ile hazırlanacak ve öğle öğününde verilecek sebze çorbasına kış mevsiminde lahana, brokoli, ıspanak, pırasa, kereviz, karnabahar, yazın ise kırmızıbiber, kabak, enginar, taze fasulye, semizotu gibi sebzeler eklenebilir.

Sebze çorbalarının dışında, öğle öğününde, tavuk suyuna tel şehriye, baharatsız yayla çorbası da verilebilir. Ancak tarhana ve mercimek çorbalarının, yoğun içeriklerinden dolayı yedinci veya sekizinci aylardan sonra verilmesi gerekiyor.

Altıncı aydan itibaren sebze çorbalarına kibrit kutusu büyüklüğünde iki kez çekilmiş yağsız kıyma, yedinci-sekizinci aylardan itibaren de et, balık, tavuk eklenebilir. Sekizinci ve dokuzuncu aylardan itibaren baklagiller, dolma, pilav, makarna, köfte bebeğin iştahını daha da açacaktır.



Blendır kullanmayın!

Bebeğinizin pütürlü gıdaları rahat yutamayacağını düşünerek, yiyecekleri blendırdan geçirmeyin. Tamamen pütürsüz yemeye alışan bebek, daha sonra pütürlü gıdaları yemek istemeyebilir. Bu nedenle, sebze çorbasını blendır yerine tel süzgeçten geçirin ya da çatalla ezerek püre haline getirin.