Emzik uyarısı!

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Uzun süre emzik kullanımı, dişlerin şeklini bozuyor.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yasin Atakan Benkli, emzik ve biberon kullanımının erken yaşta terk edilmemesinin, çocukların dişlerinde şekil ve görüntü bozukluğuna neden olabileceğini bildirdi.



Benkli, çocukların diş sağlığı açısından öncelikle annelere büyük görev düştüğünü söyledi. Uzun süreli emzik ve biberon kullanımının, çocukların dişlerinde görülen şekil ve görüntü

bozukluklarının başlıca sebepleri arasında olduğunu belirten Benkli, "İdeal olarak 3 yaşına kadar biberon ve emzik kullanılmasında bir sakınca yoktur ancak 3 yaşından 5 yaşına kadar bizim için sınır yaşıdır" diye konuştu.



Bu yaşlar arasında kullanılan biberon ve emziklerin dişlerin ön kısmında açılmalara ya da kapanmalara sebep olduğuna değinen Benkli, "İlerleyen yaşlarda da bu diş aralarına dil girmektedir. Dilin de bu boşluğa girmesiyle bizim hatalı yutkunma diye isimlendirdiğimiz yutkunma problemleri başlamakta" dedi.



Doç. Dr. Benkli, bazı vakalarda çözümün daha da zor olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şekil bozukluğunun temelinde erken yaşta ve zamanında terk edilememiş emzik kullanımı ve biberonla beslenme gelmektedir. Bu yaşlarda tespit edip bıraktırabildiğimiz vakalarda kendiliğinden düzelmeler çoğunlukla gözükmektedir ancak 5 yaşından sonra devam eden vakalarda ciddi problemler oluşuyor ve çözümü de oldukça zor. Bazen kemik yapısına sirayet ettiği için ameliyata dahi götürebilecek ciddi problemlere karşılaşmaktayız. Ortodonti açısından bizim için en ideal yaş sınırı 3'tür. Bu yaştan sonra kesinlikle yalancı emzik ve biberon

kullanımını sınırlamak gerekmektedir. Ayrıca aşırı tüketilen kabuklu yiyecekler ve çok çiğnenen sakızlardan dolayı da diş yapısı zaman içerisinde bozulmakta ve aşınmaktadır. Bunun haricinde kalem ısırma, dudak ısırma ve tırnak yeme alışkanlığı gibi nedenler de dişlerde şekil ve görüntü bozukluklarına neden olmaktadır."



Benkli, erken teşhis ve tedavinin dişler için son derece önemli olduğunu belirterek, bu konuda annelere büyük görev düştüğünü söyledi.



(AA)