Konaklara karşı etkin bakım

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Konak tedavi edilmezse aylarca geçmeyebilir...

Bebeklerin çoğunun kafa derisinde kalın, sarımtrak pullar oluşur. Bu pullar, derideki yağ bezlerinin, derinin yağını koruyan bir madde olan sebumu aşırı miktarda üretmesi sonucu oluşur. Konak zararlı değildir; ancak göze hoş görünmeyebilir. Ayrıca, tedavi edilmezse aylarca geçmeyebilir. Tedavi için bölgeye zeytinyağı sürün, bir gece bekletip sabah yıkayın. Gevşeyen pulları çıkarmak için kafa derisini yumuşak bir bebek fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Pulları asla parmaklarınızla koparmayın, yoksa enfeksiyona neden olabilirsiniz. Konak çok inatçıysa, birkaç gün boyunca her gece aynısefa çiçeği kremiyle ovmayı deneyin.