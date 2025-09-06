7 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Bazen sessizlik, kelimelerden daha çok şey anlatır ve böyle bir gün olacak. Hızlı tepki vermek yerine, dinlemeyi ve gözlemlemeyi seçin. Sessiz varlığınız, durumları daha sakin ve düşünceli hale getirecek. Bu durgunluk, işleri daha derin anlamanıza ve gereksiz gerilimlerden kaçınmanıza yardımcı olacak. Günün sonunda, akıllıca sabrınızla gurur duyacaksınız.