Kucağa almalı mı, almamalı mı?

Ufaklık her istediğini elde etmek için ağlamayı bir yöntem olarak kullanıyorsa, dahası ağlama krizine giriyorsa ne yapmak gerekir? Uzmanlar ten temasının çok önemli olduğunu söylüyor ancak her ağlamada bebeğin kucağa alınmasının bağımlılık yaratabileceğinin de altını çiziyor. Peki dengeyi nasıl kuracağız?

Yazı: Gülru İncu



Bebeğinin ağlaması her anneyi tedirgin eder. Siz de bebeğiniz ağlarken dünyanın başınıza yıkıldığını zannedebilirsiniz ama her ağlama bir sıkıntı ya da hastalık habercisi olmuyor, merak etmeyin. Bu ağlamaları dindirmek için de ilk yöntem olarak genellikle kucağa alınır bebek. Gerçekten de çoğu zaman işe yarar bu taktik. Fakat bebeğin kucağa alınmasıyla ilgili farklı yaklaşımların olması, son dönemde kafamızı karıştırır oldu. Bu yaklaşımlardan biri bebeğin olabildiğince az kucağa alınmasından yana… Bunun nedeni bebeğin kucağa alışmasını, şımarmasını önlemek ve annenin rahat etmesini sağlamak. Diğer yaklaşım ise tam tersi yönünde. Bu görüşe göre bebek hala anne karnındaymış gibi uzunca bir zaman anneyle neredeyse yapışık bir yaşam öneriliyor. Amerikan Hastanesi’nden Pedagog Güzide Soyak, bebeklerin yeni doğdukları günlerde sıklıkla ağladığını, bu ağlamaların bir kısmının da nedensiz olduğunu söylüyor. Yani bebekler çoğunlukla ihtiyaçlarını belirtmek için ağlıyor ve bu onların iletişim kurma yöntemi. Pedagog Soyak, “Yeni ebeveynlerin bu ağlamaların nedenlerini bulmakta ve uygun çözümleri oluşturmakta başlangıçta oldukça zorlandığını gözlemliyoruz. Bu süreç biraz da deneme-yanılma yöntemiyle öğreniliyor. Bebeğini tanımaya başlayan anne-babalar ise zamanla telaşlarının azaldığını hissediyor” diyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nden Uzman Psikolog Özge Merve Türk ise, “0-2 yaş ‘bırakalım ağlasın’ dönemi değildir” diyerek bu dönemin temel güvenin oluştuğu evre olduğuna ve ağladığında yanında olup sakinleştirmenin, şarkı söylemenin ve dokunmanın bebeği rahatlattığına dikkat çekiyor.



AĞLAMA NEDENLERİ ÇOK ÇEŞİTLİ

Peki gelelim mevzunun özüne; bu çocuklar neden ağlıyor? Çocukların ağlamasının aslında birçok nedeni olabiliyor. Özellikle beslenme ile ilgili olarak sıkça ihtiyaç belirtirler. Çok ufak olmaları, güçlü ve uzun süre emememeleri onların bu sıkıntısını ağlayarak ifade etmelerine neden olabilir. Annenin güvenli kollarında, sevgi ve şefkatle meme emmeleri ise bebekleri rahatlatır. Ayrıca, altını kirletmeyi, bulunduğu mekanın ve giysilerinin yarattığı ısı farklılıklarını, sağlık ile ilgili sorunlarını da ağlayarak ifade edebilirler. Bebekler herhangi bir sorunları olmadığında da kucakta olmayı isteyebilir. Pedagog Güzide Soyak, genellikle kalabalık ailelerde ve bakımı ile ilgili sıkıntısı olan bebeklerde kucağa alışmayı gözlemlediğini söylüyor. Psikolog Ebru Ermiş ise bebeğin kucağa alınması ile ilgili tek bir yaklaşımın doğru olmadığına inanıyor. “Her bebek ve her annebebek ilişkisi birbirinden farklı, önemli olan bunu bebeğin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yapmak” diyen Ermiş, doğumdan hatta hamilelikten itibaren bebeklerin kendilerini anlatmaya başladığını, kendilerini dinlemeye hevesli anne ve babaların varlığını aradıklarını vurguluyor.



İDEAL BİR FORMÜL YOK

Öyleyse biz ne yapacağız? Kucağa alalım mı almayalım mı? Bebeklerin anne kucağında bulunması ile ilgili ideal formül yok aslında. Her bebeğin ebeveyni ile kurduğu ilişki ve gelişimi bu süreci belirliyor. “Kucakta olmak sadece bebek için değil anne için de anlam taşıyor. Annenin kaygı düzeyi, bebeğin sahip olunması süreci ve eşlerin kendi ilişkileri de bu durumu etkileyebilir” diyen Pedagog Soyak, annelerin bebeğin ihtiyaçlarını anlaması ve zamanında karşılamasıyla birlikte temel güven duygusu gelişen bebeklerin daha az kucakta olmayı isteyeceğini söylüyor. Rahat ve sevgi dolu yaklaşımlar bebeğin anneyi daha az aramasına dolayısıyla daha az ağlamasına yol açıyor. Bazı bebekler dokunmaya ve ilgiye daha fazla ihtiyaç duyabiliyor. Bu tarzdaki bebeklerin kucağa alınması ama rahatladıktan sonra tekrar bırakılması öneriliyor. Göz temasının kurulabileceği bir alanda bulunmak da bebeklere iyi geliyor. Soyak, bebek büyüdükçe ağlama krizlerinin düzene gireceğini, toleransının artacağını ama hala ilk aylardaki kadar sık, nedensiz ağlıyor ve sürekli kucakta kalmayı tercih ediyorsa, bu durumun aile dinamikleri açısından ele alınması gerektiğini belirtiyor.