Nazan Öncel hastane odasından paylaştı: Meğer kimler için yormuşuz kalbi

Nazan Öncel 20 Temmuz'da bir kez daha hastaneye kaldırıldı. İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda usta sanatçının kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı.

Daha önce 8 Mayıs tarihinde de anjiyo olan Nazan Öncel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sitem dolu sözler söyleyen usta sanatçı, "Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…" ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR VE MİNNET MEKTUBUMDUR"

Hastane odasından paylaşım yapan Öncel şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi’den beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, “Sakın yapma Nazan” diyen herkese binlerce teşekkür ederim. Bir de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi “Dualarımdasın Nazom" diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. “Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…”

"SİTEM ETMEYİ HİÇ SEVMEM"

"Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Her neyse “Her şerde bi’ hayır vardır” deyip geçelim. Dostlar sağ olsun."

"HAYATA BİR GOL DAHA"

"Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim."