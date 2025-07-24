25 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
25 Temmuz 2025 Cuma günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 25 Temmuz 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
25 Temmuz 2025 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 25 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...
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25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Geçmişteki eski aşklar tekrar hayatınıza girebilir. (Bu, fiziksel olarak değilse bile, düşüncelerinizde ya da rüyalarınızda olabilir.) Bugün romantik partnerlere karşı sabırlı olun. Aynı şekilde, ebeveynlerin de çocuklarına karşı sabırlı olması gerekiyor; aksi takdirde krizler ve öfke patlamaları yaşanabilir.
BOĞA BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün temkinli ilerleyin çünkü özellikle ebeveynlerle olmak üzere, aile üyeleriyle güç savaşları yaşanabilir. Buna ihtiyacınız yok. Gerçi Merkür retrosu nedeniyle akrabalar evinizde kamp kurmuş, buzdolabınızı boşaltıyor ve evde yer kaplıyor olabilir. Hazırlıklı olun.
İKİZLER BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugün sabrın öfkeye karşı panzehir olduğunu hatırlamak iyi olur. Neden mi? Çünkü yakın çevrenizdeki kişilerle; akrabalar, kardeşler, komşular; yaşadığınız günlük karşılaşmalar bir anda yoğunlaşabilir ve bu yoğunluk öfkeli bir tartışmaya dönüşebilir. (Bu durum trafikte de geçerli.) Sakin olun. Bir şey ispatlamaya çalışmayın. Rahatlayın.
YENGEÇ BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugün maddi konular, para akışı veya ödenmemiş borçlarla ilgili tartışmalar çıkabilir çünkü odağınız kişisel servetinizde. Ancak daha düşük düzeyde de olsa, değer yargılarınız da gündemde. Her iki durumda da eski konular tekrar gündeme gelebilir. Soğukkanlı kalın.
ASLAN BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün Güneş burcunuzda, tam karşısında ise Plüton yer alıyor; bu da farkında olmadan başkalarıyla güç mücadelelerine girmenize neden olabilir. Hatta biri tüm şikayetlerini ortaya döktükten sonra bir ilişkinin çöküşüne bile tanık olabilirsiniz. Ayrıca, makineler de bozulabilir. Vay canına!
BAŞAK BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün sakin olun. Karşılaştığınız zorluklardan biri, bir şeye kızmanız ama bunu dile getirememeniz olabilir. Bu da içinizde sessizce öfkeyle kaynamanıza neden olur. Bu hiç iyi değil. Aşırı tepki vermeyin. Neyse ki ebeveynlerle ve patronlarla ilişkiler uyumlu ve destekleyici olacak.
TERAZİ BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Bugün arkadaşlarla ve grup üyeleriyle ilişkilerde dikkatli ve temkinli olun çünkü güç mücadeleleri ve tartışmalar çıkabilir. Bunun nedeni, insanların konularla ilgili güçlü duygulara sahip olmaları. (Tabii eski arkadaşlar da tekrar sahnede olabilir.) Serin kalın.
AKREP BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bugün ebeveynler, patronlar, polis ya da herhangi bir otorite figürüyle güç mücadelesinden uzak durmaya çalışın çünkü karşı koyma eğiliminde olabilirsiniz. Ama ne uğruna? Ne kazanacaksınız? Sonuçta sadece mahcup olabilirsiniz.
YAY BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün tartışmalı konulardan uzak durun çünkü tartışmalar kolayca patlak verebilir. İnsanlar konulara karşı güçlü hisler taşıyor ve başkalarını kendi fikirlerine ikna etmek istiyor. Yoğun bir gün! Tehlikeli mahallelerden uzak durun. Aletler, cihazlar bozulabilir.
OĞLAK BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün para ve mülkiyet konularında güç mücadeleleri yaşanabilir. Baskıcı olmaktan kaçının ama aynı zamanda ezilmenize de izin vermeyin. Akıllıca hareket edin, suç oranı yüksek yerlerden uzak durun çünkü bu gün, mülkünüzle ilgili saldırganlığı teşvik ediyor. Dikkatli olun ve malınızı koruyun.
KOVA BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün ilişkilerde tartışmalar yoğun olabilir. Bu, bir ilişkinin öfke dolu bir güç savaşından sonra sona erebileceği klasik bir gün. Bu durumdan kaçınmaya çalışın. (Gerçi eski partnerler sahneye tekrar çıkabilir ve kafa karıştırabilir.) Kendiniz ve diğerleri için en yüksek hayrı gözetin.
BALIK BURCU - 25 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün iş, sağlık ya da bir evcil hayvanla ilgili konular gündeme gelebilir. Ayrıca, cihazların bozulması da klasik bir durumdur bugün. Başkalarıyla güç mücadeleleri, sizi kendi pozisyonunuzu savunmaya zorlayabilir. Ancak bu, zafer getirmez. Bugün mümkünse agresiflikten kaçının.