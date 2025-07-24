25 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Bugün sakin olun. Karşılaştığınız zorluklardan biri, bir şeye kızmanız ama bunu dile getirememeniz olabilir. Bu da içinizde sessizce öfkeyle kaynamanıza neden olur. Bu hiç iyi değil. Aşırı tepki vermeyin. Neyse ki ebeveynlerle ve patronlarla ilişkiler uyumlu ve destekleyici olacak.