Mama sandalyeleri

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Bebeğinizi ilk altı ay anne sütü ile beslediniz, artık katı gıdalara geçme vakti... Şimdi minik kuzunuzun üzerinde yepyeni lezzetleri deneyimleyebileceği hatta yemeklerini rahatça döküp saçabileceği bir mama sandalyesiyle tanışma vakti!

Hazırlayan: Elif Girgin/Bebeğimle Elele



Mama sandalyesi için ne kadar bütçe ayırabileceğinizi hesaplayın. Sadece çok beğendiniz diye bütçenizi aşacak bir modelde karar kılmayın. Aslında her bütçeye uygun mama sandalyesi bulmak mümkün.Önce seçenekleri gözden geçirin. Portatif bir şey mi istiyorsunuz, klasik modellerden birini mi yoksa çok daha işlevsel bir model mi arıyorsunuz?

• Mama sandalyesini nerede konumlandıracağınızı iyi düşünün. Mutfağınız ya da salonunuz küçükse daha basit ya da portatif modelleri tercih edebilirsiniz.

• Kolay temizlenmesine dikkat edin. Silinebilir kumaştan yapılması, üst tablasının çıkıp, yıkanabiliyor olması size büyük kolaylık sağlar.

• Mümkünse mama sandalyesi almadan önce çocuğunuzun da deneyimlemesini sağlamaya çalışın. Sizin çok fonksiyonlu diye dünyanın parasını verdiğiniz mama sandalyesi onun hiç ilgisini çekmeyebilir, en basit modelden daha çok keyif alabilir!

• Ailenizden veya yakın çevrenizden gelecek, kullanılmış mama sandalyesi tekliflerini göz ardı etmeyin! Sonuç olarak bunlar belli bir dönem kullanılan ürünler olduğu için, kolay kolay da eskimiyor.

• Mama sandalyesi almadan önce internetten fiyat araştırması yapın. Dönemsel kampanyalarla almak istediğiniz ürünü çok daha uygun fiyata bulmanız mümkün olabilir.





