Shaina Gifts&Events'in sahibi Shania Kaynar, minik oğlu Milan'ın birinci yaş günü kutlaması için ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ temasını kullandı. Dev çikolata şelalesi küçükler kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu.

Yazı: Gülru incu

Shaina ve Erman Kaynar çifti, küçük oğulları Milan’ın birinci yaş günü partisi için pek kullanılmamış, farklı bir tema istediler ve sonunda çok sevdikleri ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ filminden esinlenmeye karar verdiler. Acr Loft’taki Fun Loft’ta düzenlenen partinin girişine ‘Milan and the Chocolate Factory’ yazan bir pano yerleştirildi. Genel olarak mor, yeşil ve kırmızı renkler kullanıldı. Dekor olarak tıpkı filmdeki gibi dev lolipoplar, kırmızıbeyaz çizgili baston şekerler, renkli drajelerden oluşan minik şişeler, kırmızı-beyaz balonlar, toplar ve renkli lolipoplarla tam bir film dekoru hazırlandı. Yemek masasının üstü, şekerlemelere batırılmış dev cake-pop ile dizayn edildi ve detaylarda filmdeki kırmızı-beyaz baston şekerler kullanıldı. Tavandan sarkan dev jelatinli şekerlerin yanı sıra tavan da parti konseptinin renkleriyle kaplandı. Masanın üzerinde tepesi altın topla biten mor sütunlar kullanıldı. Doğum gününe gelen misafirler için bir de sürpriz hazırlandı. Şekerleme görünümlü magnet ve üzeri, filmin kahramanı Willy Wonka’dan esinlenerek Milan Wonka yazılı kağıtlarla kaplı çikolatalar konuklara hediye edildi. Hem çocukların hem de büyüklerin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratan çikolata şelalesi elbette en yoğun ilgiyi üzerinde topladı. Şeker ağaçları ise dev çikolata resimleriyle süslendi. Bu konseptte bir doğum günü partisinin maliyeti yaklaşık 5-6 bin lira.



Kerem bebeğe ilk merhaba

Nilay ve İbrahim Okur çifti, oğulları Kerem'in gelişini beklerken heycanlarını dostlarıyla paylaşmak istedi. Koru İstanbul’da düzenlen 40 kişilik davetin organizasyonunu Parti Fabrikası üstlendi. Annenin tek ricası sarı, gri ve beyaz renklerin kullanılmasıydı.

İki uzun beyaz masa, gri runner örtüler ve sarı-beyaz bir aranjmandan oluşan masa çiçekleri ile süslendi. Tabakların üzerine konulan iyi dilek kartları ve sandalye arkalarına yapılan ponpon çiçek süslemeleri konsepti tamamladı. Şeker büfesi, limonata ve su sebili sarıbeyaz çiçeklerle süslendi. Deniz Butik Pasta’nın imzasını taşıyan üç renkli pasta, cupcake, üzerinde ‘Nilay’s Baby Shower’ yazan kurabiyeler ile gri ve sarı drajeler de bu görüntüyü tamamladı. Konsepte göre süslenmiş selaginella bitkisi de misafirlere hediye edildi. Günün fotoğraflarını ise Sema Korkmaz çekti. Davet mekan dahil, yaklaşık 8500 liraya mal oldu.



