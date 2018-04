Tuba Ünsal, annelik deneyimini ve alışveriş tüyolarını Annelutfen anneleriyle paylaşacak…

Türkiye’nin en çok çeşit sunan anne-bebek-çocuk sitesi Annelutfen.com’da, anneleri artık Tuba Ünsal karşılıyor.Güleryüzlü anne Tuba Ünsal Annelutfen.com’da…12 binden fazla ürün ile Türkiye'nin en büyük anne-bebek-çocuk alisveris sitesi olan Annelutfen.com'da "haftanın ürünlerini" seçerek annelerle paylaşacak olan deneyimli anne Ünsal, buna ek olarak düzenleyeceği yarışmalar ve öneri yazılarıyla da annelere keyifli zamanlar yaşatacak ve çocuklarıyla edindiği tecrübeleri Annelutfen anneleriyle paylaşacak.Aynı zamanda merak edenler için Ünsal’ın alışveriş tüyoları, çocukları için en çok tercih ettiği ürünler de Annelutfen’de yerini alacak. Ünsal, kendisi ve çocukları için aklında hangi ürün varsa kolaylıkla bulabildiğini belirttiği Annelutfen’de ayrıca dokuz farklı konsept altında severek kullandığı ürünleri bir araya getiriyor.Türkiye’nin her yerinden alışveriş yapma imkanı sağlayan Annelutfen’da hamileler, ve 0-5 yaş grubu için her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün. %100 orijinal ve garantili geniş ürün yelpazesiyle 12 binden fazla ürünü barındıran sitede, 365 gün 7/24 zengin ödeme seçenekleriyle alışveriş yapılabiliyor. Üstelik ürünlerin sevkiyatı da 1 ila 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor. Annelerin hayatını kolaylaştırmak birinci önceliği olan Annelütfen, e-posta, canlı-chat ve satış sırası/sonrası gibi hizmetlerle annelere her daim destek oluyor.