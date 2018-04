Uzman önerileriyle ek gıdaya geçiş

Ek gıdaya geçiş bebekler için de anne için de yepyeni, hem heyecanlı hem de endişeli bir süreç! Ne kadar kulaktan dolma bilinse, anneler arasında konuşulsa, az çok bilgi sahibi olunsa da işi uzmanından öğrenmekte fayda var.

Yazı: Filiz Şeref



Ek gıdaya geçişte nelere dikkat etmeli, nasıl başlamalı, ne nasıl hazırlanmalı, ne asla verilmemeli ve daha fazlasını Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak’tan öğrendik.



Hep ilk altı ay anne sütü deniyor. Bu da çeşitli nedenlerle altı aydan önce ek gıdaya başlamak zorunda olan anneleri üzebiliyor. Peki altıncı aydan önce ek gıdaya başlamak ne kadar olumsuz bir tablo çiziyor?

Her bebeğin en doğal hakkı anne sütüyle beslenmek ve normal şartlarda her annenin sütü kendi bebeğine özel. Doğum yapan sağlıklı bir annede doğal olarak doğumdan hemen sonra anne sütü gelmeye başlar ve emzirildikçe süt oluşumu artar. Anne sütünün tıbbi yokluğu gerçekte bir milyonda birdir; sütüm yok olarak düşünen annelerin çoğunda gerçekten tıbbi süt yokluğu değil psikolojik olarak sütün azalması söz konusudur. Gebelik dönemi sağlıklı geçen ve zamanında doğum yapmış her annenin sütü olur. Anne sütü ilk altı ay tek başına bebeklerin beslenmesi için yeterlidir. Bebeğin aylık kontrollerinde ilk üç ay için ayda en az 600 gr. tartı alımı sağlanıyorsa bebeğin gelişimi normaldir. 4-6 ay arasında bebek yeterli kilo alıyorsa yalnız anne sütü ile beslemeye devam edilmeli ve ek besinlere altıncı aydan sonra başlanmalıdır. Bu dönemde, çocuklara verilen ek gıdaların anne sütünün tamamlayıcısı olduğu unutulmamalı. Sonuçta altıncı ayını doldurmadan bebeklere katı gıdalara başlanması önerilmiyor. Çok erken dönemde bebeklerin sindirim sisteminde katı gıdaları hazmedecek enzimler yeterli değildir. Ayrıca dört aydan önce bebekler destekli oturamadıkları için katı gıda verilirse yatarak vermek zorunda kalınır, ki bu da aspirasyon denen akciğere kaçış riski taşıdığından kesinlikle önerilmez.



Bazı anneler ise anne sütünü daha uzun süre vermek isteyebiliyor. Ek gıdalara daha geç başlanması ne gibi sorunlar yaratabiliyor?

Katı gıdalara geç başlanması da önerilmiyor, besin eksikliklerine neden olabiliyor. Anne sütü ile iyi kilo alımı olsa bile altıncı aydan sonra anne sütü tek başına yeterli olamaz, mutlaka ek katı gıdaların diyete eklenmesi gerekir. Anne sütü altıncı aydan sonra ek gıdalarla birlikte mümkünse iki yaş sonuna kadar devam edilmeli. Ek gıdaları çok geciktirmek (9-10 ay gibi) bebeklerde çiğneme fonksiyonunun da gelişmesinde gecikmelere neden olur.



Öncelikli katı gıdalar hangileri? Ek gıdaya hangi yiyeceklerle başlamalı?

Meyve püresi, yoğurt, sebze çorbası ve muhallebi. Bunların hangisine önce başlanacağına her bebeğin gelişim özelliklerine göre karar verilmeli. Örneğin kilolu bir bebekte muhallebiye önce başlamak yanlış olur. Ek gıdalara geçişte en önemli nokta katı gıdaları püre halinde; yani posaları ile vermek. Kesinlikle blender gibi doğrayıcılar önerilmiyor. Bir bebek verilen gıdaları nasıl alıştırılırsa öyle kabul eder. Önce gıdanın sadece suyu verilirse bebek püresini çiğnemekte zorlanır ve kabul etmeyebilir.



Bebek katı gıdayı reddediyorsa ne yapmalı?

Ek gıdaya geçişte, özellikle katı gıdaların verilmeye başlandığı dönemde bebekler dilleriyle besinleri itebilir. Bebeklerin istem dışı yaptıkları bu hareket genellikle yedinci aydan sonra düzelir. Bebeğinizin ek gıdayı sevmediğini düşünmeyin. Çocukların beslenme durumu, en iyi kilo alışları ile değerlendirilir. Bunun için çocuklar düzenli sağlık kontrolüne götürülmeli. Bu dönemde çocukların doğru beslenme davranışı kazanmaları için çocuk desteksiz oturmaya başladıktan sonra en kısa sürede mama iskemlesi kullanılmalı. Mama iskemlesine oturan çocukların önüne ufak besin parçaları konarak çocuğun bunları ellerini kullanarak yemesi teşvik edilmeli. Her çocuğun farklı bir bünyesi, duygu ve düşünceleri var. Kesinlikle reddettiği besini yemesi için zorlamayın. Aksi takdirde anne-çocuk iletişimi ve sevgi bağı zedelenir. İlk denenen gıdayı bebek beğenmeyebilir ama sabırla denemeye devam etmek gerekir. Bebeğin bir kez gıdayı reddetmesi sevmedi anlamına gelmez ama 7-8 kez denenip her defasında diliyle reddediyorsa ek gıdada başka bir çeşit denemek gerekir.



Anne sütü ve katı gıda dengesi nasıl kurulmalı? Ek gıdaya geçiş, anne sütü miktarında azalmaya neden olur mu?

Katı gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmeli. Katı gıdaların bebek açken yani anne sütü emmeden verilmesi uygun olur. Katı gıdayı yedikten sonra istediği kadar anne sütü içebilir. Altıncı aydan sonra da katı gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmesi çok önemli. Diş çıkarma ve emekleme gibi enfeksiyon riskinin arttığı 6-12 ay arası anne sütüne devam edilen bebeklerin daha az hastalandığı ve daha dirençli oldukları kanıtlanmış. 12 aydan sonra da anne sütü sadece geceleri bile olsa devam edilmeli, bebek emiyorsa iki yaşına kadar anne sütü hakkı olduğu unutulmamalı. Ek gıdalara başlandıktan sonra tabii ki anne sütü miktarları azalır ama emzirilme devam ettiği sürece sadece gece bile emzirilse anne sütü üretimi bitmez.