Yasaklı yiyecekler

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Bir yaşından önce bebeklere yedirilmemesi gerekenler...

Anne sütünün, yeni doğan bebekler için ne kadar faydalı olduğu malum; çünkü, bir bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan tüm besin maddelerini içeriyor. Dolayısıyla, doktorlar tarafından bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmesi öneriliyor. Altıncı aydan sonra ise, emzirmekle birlikte farklı besinlerle tanıştırılması, yeni tatlara alışması ve sağlıklı beslenmesi açısından çok önemli. Ancak burada, önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor: Bazı besinler bebeklerden bir yaşına kadar uzak tutulmalı, çünkü bebekte alerjiye ve zehirlenmeye neden olabiliyor! Ayrıca, kuruyemiş gibi kimi yiyecekler, boğulma riski de yaratabiliyor. International Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Gür Ünal’dan bir yaşından önce bebeklere yedirilmemesi gereken yiyeceklerin hangileri olduğunu öğrendik.



İşte yasaklı liste:

Bal

Yumurta akı

İnek sütü

Çikolata, kakao

Çilek, domates, kivi, fıstık ezmesi gibi alerji potansiyeli yüksek gıdalar

Deniz ürünleri

Şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk vs.)

Konserve ve dondurulmuş gıdalar

Katkılı, tuzlu, salçalı, baharatlı hazır gıdalar

Kuruyemiş, patlamış mısır, pastil, sakız gibi boğulmaya neden olabilecek taneli ya da yapışkan besinler

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