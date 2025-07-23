Yenidoğan setinde olmazsa olmaz 10 ürün

Bir bebeğin dünyaya geldiği ilk andan itibaren ihtiyaç duyacağı temel ürünlerin bir araya getirildiği bu setler, hem konfor hem de pratiklik sunuyor. Peki bir yenidoğan seti gerçekten neler içermeli? Hangi ürünler olmazsa olmaz? İşte detaylar...

Zıbın Takımı

Yenidoğan bebeklerin cildi son derece hassastır. Pamuklu ve nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş zıbın takımları, bebeğin ilk günlerinde hem konfor hem de sıcaklık sağlar.

Patikli Alt ve Body

Yenidoğan setleri denince akla gelen en temel parçalardan biri patikli alt ve kısa/uzun kollu body’lerdir. Bu parçalar, hem kolay giydirilir hem de bebeğin alt kısmının sürekli sıcak kalmasına yardımcı olur. Bebeğin hassas cildine zarar vermeden tasarlanan bu ürünler, konfor ve şıklığı bir arada sunar. Üstelik, farklı renk ve desen seçenekleriyle de ebeveynlerin beğenisine hitap eder. Yeni doğanlar için ideal bir tercih olan patikli alt ve body kombinasyonu, bebeğin rahat hareket etmesini sağlar ve gün boyu sıcak kalmasına yardımcı olur.

Eldiven ve Şapka

Yeni doğan bebekler istemsizce ellerini yüzlerine götürerek çiziklere neden olabilirler. Bu durumu önlemek için eldivenler oldukça faydalıdır. Bebeklerin minik ellerini koruyarak, ciltlerinin zarar görmesini engeller. Aynı zamanda, şapka bebeğin ısı kaybını önlemede etkili bir rol oynar. Bebeklerin vücut ısısını korumak, sağlıklı bir gelişim için son derece önemlidir.

Battaniye

Mevsime uygun kalınlıkta, pamuklu veya örgü battaniyeler her zaman kullanılır. Bu battaniyeler, evde, hastanede, araçta ya da dışarıda rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle yenidoğan setlerinde yer alan bu parça, bebeğin uyku sırasında da güvenle sarılmasını sağlar. Hem sıcak tutma özelliği hem de yumuşak dokusu ile bebeklerin konforunu artıran battaniyeler, aynı zamanda şık tasarımlarıyla da dikkat çeker. Farklı renk ve desen seçenekleriyle her zevke hitap eden bu battaniyeler, ailelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelir.

Havlu ve Ağız Bezi

Bebeğin hassas cildi için özel olarak tasarlanmış havlular, yumuşak dokuya sahip olmalıdır. Bu havlular, bebeklerin cildine zarar vermeden nazik bir şekilde kurulanmalarını sağlar. Emzirme ve beslenme sonrası kullanılacak olan ağız bezleri de hijyen açısından büyük önem taşır. Bebeklerin ağız çevresi, beslenme sırasında sıklıkla ıslanır ve bu nedenle hijyenik bir ortam sağlamak gereklidir. Ağız bezleri, bu tür durumlar için pratik bir çözüm sunarak, bebeğin cildinin tahriş olmasını önler.

Çorap ve Tulum

Yeni doğan bebeklerin ayakları çabuk üşüyebilir. Bu nedenle çoraplar mutlaka yenidoğan setleri içerisinde yer almalı. Bebeklerin sıcak kalması, sağlıklı bir gelişim için oldukça önemlidir. Çıtcıtlı ve fermuarlı tulumlar da bebeğin rahat hareket etmesini sağlar. Bu tür tulumlar, giyip çıkarma işlemlerini kolaylaştırarak, hem bebeklerin hem de ebeveynlerin işini kolaylaştırır. Rahat ve sıcak bir ortam sağlamak, yenidoğan bebeklerin huzurlu bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Alt Açma Bezi

Bez değişimi sırasında pratik kullanım sunan alt açma bezleri, hem evde hem de dışarda büyük kolaylık sağlar. Bu bezler, ebeveynlerin bebeklerini rahatça değiştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda hijyenik bir ortam oluşturur. Özellikle leke tutmayan ve kolay silinebilen modeller tercih edilmelidir. Bu sayede, bez değişimi sırasında yaşanan kazalar minimuma indirilirken, temizleme işlemi de zahmetsiz hale gelir.

Bebek Bezi ve Islak Mendil

Yenidoğan setleri genellikle deneme boy bebek bezi ve hassas ciltlere uygun ıslak mendiller içerir. Bu ürünler, yeni ebeveynler için vazgeçilmezdir. İlk günlerde, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların cilt sağlıklarını korumak açısından büyük kolaylık sağlar. Bebeklerin cildi oldukça hassastır ve bu nedenle doğru ürünlerin seçilmesi büyük önem taşır. Islak mendiller, temizlik işlemlerinde pratiklik sunarken, bebek bezleri ise sızdırmazlık ve konfor sağlar.

Bebek Bakım Ürünleri (Şampuan, Losyon, Krem)

Yeni doğan bebeğin cildine özel, paraben ve alkol içermeyen ürünler kullanılmalıdır. Bebeklerin hassas ciltleri için doğru bakım ürünleri seçmek oldukça önemlidir. Doğal içerikler, bebeğin cildini besleyerek korumak ve tahriş riskini en aza indirme mantığı taşırlar. Atelier Babbi, setlerinde doğal içerikli bebek bakım ürünlerine de yer vererek annelerin ihtiyacını karşılamaktadır. Şampuan, losyon ve krem gibi ürünler, bebeğin cildini nemlendirirken aynı zamanda doğal bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Emzik ve Biberon

Her ne kadar her bebek emzik veya biberona ihtiyaç duymasa da, bir yenidoğan seti içinde yer alması olası ihtiyaçlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Ebeveynlerin çeşitli durumlarla başa çıkabilmesi için önemli bir destek sunar. Özellikle, bebeklerin huzursuzluk yaşadığı dönemlerde kolik önleyici tasarımlar da tercihler arasında yer almalıdır. Bu ürünlerin doğru kullanımı, bebeklerin gelişiminde olumlu etkiler yaratabilir. Ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun seçimleri yapmalıdır.

Yüksek kalite, zarif tasarım ve güvenilir içerikler… Atelier Babbi tarafından sunulan yenidoğan setleri, hem annenin hem de bebeğin konforunu düşünerek hazırlanıyor. Üstelik tasarımlarda kullanılan tüm kumaşlar OEKO-TEX® sertifikalı ve tamamen pamuklu. Anneler tarafından sıklıkla tercih edilen marka, hem şıklığı hem de doğallığı bir araya getiriyor.

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