Bebeklere ek gıda döneminde kuruyemiş verilir mi?

Kuruyemişler hem alerjik olabilen gıdalar hem de ek gıdaya başlama döneminde bebeğimize denettirme ya da yedirme konusunda yapısı itibariyle biraz daha zor olan gıdalardır. Peki, ek gıda döneminde bebeğe kuruyemiş verilir mi? Nasıl verilmeli? Kuruyemiş bebeklere ne zaman verilebilir? gibi soruları Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cevriye Kübra Cenkçi yanıtlıyor...

BEBEKLERE KURUYEMİŞ NE ZAMAN VE NASIL VERİLİR?

Kuruyemişler olarak bildiğimiz; ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlara, bebeğiniz ek gıdalara başladığında yani bebeğinizin 6. ayından sonra ve mutlaka tam olarak ezerek başlayabilirsiniz.

Bebeğiniz 7-8 ay civarına geldiğinde başlayabilirsiniz.

Kuruyemişler taneli gıdalar olduğundan dolayı, çocuğunuza verirken mutlaka tam olarak ezerek yedirmelisiniz.

Eğer çocuğunuz beş yaşın altındaysa tüm taneli gıdaları yedirirken dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kuruyemişlerin aspire edilme riski yüksektir.

Özellikle çocuğunuz bir yaşın altındaysa ek gıda ile karıştırıp verebilirsiniz.

Meyve ezmesi ya da yoğurt gibi gıdalarla karıştırıp verebilirsiniz.

Daha önceki yıllarda alerji ihtimali olabileceğinden dolayı kuruyemişlere başlama yaşı daha ileri yaşlara bırakılıyordu, fakat yapılan araştırmalar bunu desteklemediğinden dolayı artık ileri yaşlar beklenmiyor.

Aile öykünüz önemli

Ailede bilinen bir kuruyemiş alerjisi olan kişi varsa bebeğimizde de olma ihtimali yüksektir. Eğer ailede anafilaksi düzeyinde ciddi bir alerjisi olan kişiler varsa böyle bebeklere de kuruyemişi 1 yaşından sonra vermek daha uygun olacaktır.

BEBEKLERE KURUYEMİŞ YEDİRMENİN FAYDALARI

Kuruyemişler birçok değerli gıda maddesini içerdiğinden dolayı çocuğumuzun gelişimine de katkı sağlar.

Bebeğin alması gereken kalori ihtiyacını az miktarlarda vererek karşılanmasını sağlar.

Birçok vitamin ve mineral içermesiyle birlikte bitkisel protein ve lif açısından da zengindirler.

KURUYEMİŞLERİN BESİN İÇERİKLERİ

Ceviz

Omega-3 içeriği açısından zengin, iyi bir bitkisel protein kaynağı olması yanında, kalsiyum, magnezyum, A, E, B vitaminleri, manganez, bakır, çinko içermektedir. Ceviz ayrıca melatonin için bir kaynak olan triptofan aminoasitini de içermektedir. Melatonin uyku hormonu olarak bilinmesine rağmen güçlü bir antioksidan ve hücre yenilenmesini sağlayan bir hormondur. Çocuk gelişiminde uyku, büyüme ve gelişme açısından melatonin önemi büyüktür.

Fındık

Yine yapısında bol lif bulundurması yanında yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. İçeriğindeki karotenoidler, polifenoller, flavonoidler ve fenolik bileşikler gibi biyoaktif bileşikler fındığın antioksidan özelliklerinden sorumludur. İyi bir bitkisel protein kaynağıdır, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri yoğun içermektedir. Yine antioksidan özellikte sayılan E vitamini içeriği yüksektir.

Fıstık

Yer fıstığı da içeriğinde bitkisel proteinler barındıran ayrıca çocuklarda büyüme ve gelişmede etkili olan arjinin aminoasitini içeren bir yağlı tohumdur. Resveratrol denilen yüksek antioksidan ve immünmodülatör etkilere sahip olan bileşikler de fıstıkta bolca bulunmaktadır. Diğer yağlı tohumlar gibi vitamin ve mineraller açısından da zengindir.

Badem

Tüm kuruyemişler arasında kalsiyum ve magnezyum açısından en zengin ürün diyebiliriz. Hatta süt ürünü tüketmeyen kişilere sıklıkla badem sütü kullanımı önerilebilir. Ayrıca yine içeriğinde E vitamini, B vitaminleri, demir, selenyum ve az miktarda da omega-3 içermektedir.

BEBEKLERDE KURUYEMİŞ TÜKETİMİ NE OLMALI?

İçerik olarak zengin, kalori bakımından dengeli olan kuruyemiş tarzı ürünleri bebeklerimizin beslenmelerinde haftada 3 gün her çocuğun kendi avuç içi miktarında ürün olacak şekilde tüketmeleri uygun büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemi sağlığı için faydalı olacaktır.