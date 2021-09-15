Çınar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ÇINAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Çınar

Çınar Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Farsça

Farsça TDK'ye göre anlamı: Farsça çenār kelimesi iki çeneklilerden, 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (Platanus) anlamına geliyor. TDK'nin kişi kişi isimleri sözlüğüne göre ise kız ismi olarak Çınar isminin anlamı şöyle: "Uzun boylu, kalın dallı, uzun ömürlü bir ağaç. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse, güçlü kimse". Erkekler içinse Çınar isminin anlamı şu şekilde geçiyor: Boyu 30 m.ye ulaşabilen, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.



ÇINAR İSMİNİN ANLAMI

Çınar ismi genel olarak İki çeneklilerden, 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (platanus) anlamına gelir. Ayrıca dayanak, destek, güç alınan kimse anlamına da gelir. Çınar ismi özellikle son yıllarda erkek bebeklere verilen popüler isimler arasında yer alıyor.

ÇINAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Çınar ismi cesaret, cömertlik ve şevki simgeler. Başarı odaklı, yaratıcı, etkili, hoşgörülü, arkadaş canlısı, duygusal, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Çınar ismi, başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Esprili, neşeli, hayalperest, cana yakın ve cömert bir kişidir. Çınar ismindeki kişiler iş hayatında oldukça başarılı olurlar. Borsa, şans içeren oyunlar ya da istatistiksel alanlarda oldukça başarılı olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Çınar ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Acar, Çağlar, Diyar, Hazar, Hisar, Onar, Tatar, Umar, Uygar, Yadigar, Yaşar, Siraç, Çağrı, Cihan (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Ç harfi ile başlayan kız bebek isimleri, Ç harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA ÇINAR İSMİ GEÇİYOR MU?

Çınar ismi Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde son yıllarda en fazla tercih edilen isimlerden birisidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ç: İsmin ilk harfi olarak “Ç” kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

I: İsmin içinde yer alan “I” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

N: İsmin ikinci hecesinde yer alan “N” harfi kişiye kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Çınar İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sanatçılık, Tiyatroculuk, Danışmanlık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Ç ile başlayan kişiler, yaşadıkları başarısızlıkları hayattan çıkarılacak bir ders olarak gören ve her koşul altında eğlenmeyi başarabilen, neşeli insanlardır. Hayatı eğlenilmesi gereken bir macera olarak görürler. İsmi “R” ile biten kişiler, meraklı ve bağımsız bir mizaca sahiptirler. Övgü almaktan çok hoşlanan kişilerdir.

ÇINAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Mustafa ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 9, 18, 29 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.