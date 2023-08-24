Çocuğunuz hastalandığında teknoloji olmadan eğlendirmenin 7 yolu

Çocuğunuzu eğlendirmekte zorlanıyorsanız, özellikle de hasta olduklarında, yaratıcı yollar aramak önemlidir. Spesifik çözümlerin iyi yanı, pahalı olmalarına gerek olmaması ve evin her yerindeki şeylerle yapılabilmesidir.

Bu eğlence alternatifleri, özellikle hasta ve rahatsız olduklarında ebeveynler ve çocukları için de harika bir bağ oluşturabilir. Hasta olduklarında, aynı zamanda fiziksel olarak fazla yoğun olmayan düşük seviyeli aktiviteler aramak çok önemlidir.

Çocuğunuzu, özellikle hasta olduğunda, teknoloji olmadan eğlendirmenin en yaratıcı yollarından bazılarını öğrenmek için bu makaleyi okumalısınız. İşte eşsiz bir bağ kurma deneyimine sahip olmak için evdenelerin kullanılabileceğini öğrenin...

HASTA ÇOCUKLARI TEKNOLOJİSİZ EĞLENDİRMENİN YOLLARI

1. Okuma

Kendini iyi hissetmeyen ve enerjisi düşük olan bir çocuk için yapılacak ilk şey ona hikaye okumaktır. İdeal olarak, evin her yerinde kitap okurken gösterebileceğiniz resimli kitaplar bulundurmak istersiniz.

Çocukların hasta olduklarında dikkat etme olasılıkları daha yüksektir ancak bu her zaman geçerli olmayabilir. Okumadan önce birkaç kitap alın ve onlara ne yapacakları konusunda hâlâ söz hakkına sahip oldukları izlenimini vermelerini sağlayın.

2. Yastık kale ve kamp alanı

Çocuğunuzla yapabileceğiniz başka bir şey de, onun için geçici bir yastık şato veya kale inşa ederek dinlenme zamanını daha eğlenceli hale getirmektir. Bu, kendilerini iyi hissetmediklerinde dinlenmelerini sağlamanın harika bir yoludur.

Kişisel bir kaleye sahip olmalarına izin vermek kendilerini güvende hissetmelerini sağlar ve dinlenmeyi oyun zamanının bir parçası haline getirir.

3. Oyuncaklarla oyun zamanı

Rol yapma ve basit yapım oyuncakları gibi düşük enerjili oyunlarla yatakta oyun oynamayı deneyebilirsiniz. Çocuklar bu oyunları uzanırken veya dinlenirken yapabilirler.

Çocuğunuzun hasta olsa bile oyuncaklarla oynamasına izin vermek onun hala iyi olduğunu hissetmesini ve sevdiği şeylerden hâlâ keyif alabileceğini hissetmesini sağlayacaktır. Oyuncaklarla oynamalarına izin vererek, onlara oyun süresi üzerinde yetki verirken aynı zamanda karar vermelerine de olanak tanımış olursunuz.

4. Eski fotoğraflara bakmak

Çocuklar yatakta yatarken hafıza oyunu oynamak da eğlenceli bir aktivitedir. Onlara farklı anıların fotoğraflarını göstererek, hatırlayıp hatırlamadıklarını sorabilir ve o anıları onlarla yeniden yaşamaya çalışabilirsiniz.

Onlara belirli anıların en sevdikleri kısımlarını, neyi hatırladıklarını ve tekrar ne yapmak istediklerini sorabilirsiniz. Bu, çocuğun fiziksel olarak aktif olmadan eğlenmesine ve hayal gücünü kullanmasına olanak tanır.

5. Köpük banyosu

Çocuğu temiz tutmak, özellikle hasta olduğunda çok önemlidir. Sıcak bir köpük banyosu, hasta olsalar bile onlar için iyi bir aktivite olabilir.

Bunu eğlenceli hale getirmenin kritik bileşeni baloncuklardır; Elbette onlar için doğru sıcaklığın sağlanması önemlidir.

6. Sanat ve el sanatları

Evde bulabileceğiniz birçok şeyle basit sanatlar ve el sanatları yapabilirsiniz. Biraz boya, renklendirici malzeme, yapıştırıcı, kağıt, kağıt havlu rulosu ve evde bulabileceğiniz temiz, geri dönüştürülebilir ve sanat ve el işlerinde kullanılabilen her şeyi alın.

Çocuğunuzla birlikte bir sanat projesi üzerinde çalışarak, ne yapmak istediklerine ilişkin temel girdilerini ve fikirlerini vermelerine olanak tanıyabilirsiniz. Bu onlar için önemli bir bağ kurma deneyimi olabilir. Sanat eserlerini tamamlamayı ve sergilemeyi unutmayın; asla atmayın.

7. Kapalı alan pikniği

Çocuklar hastalandığında yemek yeme olasılıkları azalır, bu nedenle kapalı mekanda piknik planlayarak yemek yemeyi eğlenceli hale getirmek önemlidir. Hangi yiyecekleri seçebileceklerine sırayla karar verebilirsiniz, ancak yapay tatlılardan veya sağlıklarına zarar verebilecek diğer yiyeceklerden kaçınmak daha iyidir.

Bunun yerine, pikniği eğlenceli bir deneyime dönüştürmek için uygun meyveleri seçerek pikniği renkli hale getirmeye teşvik edin. Bunu çocuğunuza meyve suyuyla birlikte vitamin de içirmenin eğlenceli bir yolu olarak da kullanabilirsiniz.