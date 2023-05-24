Çocuğunuz yalan mı söylüyor? Dürüstlüğü teşvik etmenin 7 yolu

Ebeveynler olarak hepimiz çocuklarımızın sorumlu ve güvenilir yetişkinler olarak büyümesini isteriz. Dürüstlük bu süreçte büyük rol oynar. Peki çocuğunuz küçük beyaz yalanlar söylemeye başladığında ne yaparsınız? Çocuğunuzun sahtekarlığına nasıl tepki verdiğiniz büyük bir fark yaratabilir.

ÇOCUKLARA DÜRÜSTLÜĞÜN ÖNEMİ ANLATMANIN 7 YOLU

1. Dürüst olmak hakkında sohbet edin

Çocuklara dürüstlüğü öğretmek, yaşlarına bağlı olarak farklı görünecektir. 2 ila 5 yaş arası daha küçük çocuklar için basit tutmak isteyebilirsiniz. Sahtekarlığın sonuçlarını ve dürüst olmanın ödüllerini gösteren resimler kullanın veya bir hikaye anlatın.

Daha büyük çocuklar ve gençler için daha derinlemesine bir konuşma yapabilirsiniz. Güven ve dürüstlüğün güçlü ilişkiler kurmada nasıl önemli bir rol oynadığı hakkında konuşun.

2. Dürüstlüğü övün, yalanları değil

Çocuklar dürüst olmanın sizi mutlu ettiğini görmeli. Dürüstlüğü erken yaşlardan itibaren ödüllendirmeye başlayın. Bir hatayı üstlendiklerinde, doğruyu söyledikleri için onlara teşekkür edin. Çocuklar ebeveynlerini gururlandırmak isterler ve onların dürüstlüklerini takdir etmeniz bu davranışı teşvik edecektir.

Bununla birlikte, ödüllerin, dürüst olmak gerekirse çocuğunuza rüşvet vermekle değil, iyi davranışları takdir etmekle ilgili olması gerektiğini unutmayın. Bu yüzden ödülleri, bir kucaklama veya övgü sözleri gibi basit tutun.

3. Onlara dürüstlüğün nasıl bir şey olduğunu gösterin

Çocuklar çevrelerindeki yetişkinleri izleyerek çok şey öğrenirler. Onlara günlük eylemlerinizde dürüstlüğün nasıl bir şey olduğunu gösterebilirsiniz. Bir hata yaparsan, kabul et. Bir şey için söz verdiyseniz, yerine getirin.

Örneğin, hayvanat bahçesindeyseniz ve biletinizi alacak kimse yoksa, yine de ödemenin bir yolunu bulun. Bunun gibi hareketler çocuğunuza, kimse izlemiyorken bile dürüst olmanın ne demek olduğunu gösterir.

4. Onları yalan söylemeleri için ayarlamayın

Çocuğunuzun dürüst olup olmadığını test etmekten kaçının. Odalarını temizlemediklerini biliyorsanız, "Odanızı temizlediniz mi?" Bunun yerine, henüz yapmadıklarını bildiğinizi söyleyin ve temizlemelerini isteyin.

5. Etiketlerden kaçının

Çocuğunuza sürekli yalancı demek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Onları savunmacı yapabilir ve kendilerini korumak için yalan söyleme olasılıklarını artırabilir. Bunun yerine, karakterlerine değil eylemlerine odaklanın.

6. Sonuçları öğretin

Çocuğunuz yalan söylediğinde, davranışlarının sonuçlarını açıklamak önemlidir. Öfkeyle karşılık vermek yerine, yalan söylemenin bir ilişkide güveni nasıl zedelediğini açıklayın.

7. İyi arkadaşlar seçmelerine yardımcı olun

Çocuğunuzun seçtiği arkadaşlar davranışlarını etkileyebilir. Dürüst ve güvenilir arkadaşlar seçmenin önemi hakkında çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla ilgili hikayelerini dinleyin ve sahtekârlık belirtileri fark ederseniz, bunu çocuğunuzla tartışın.

Çocuğunuza dürüstlüğü öğretmek, onlara yalan söylememelerini söylemekten daha fazlasıdır. Onlara güvenin değerini göstermek ve güçlü ilişkiler kurmakla ilgilidir. Unutma, bu bir süreç. Çocuğunuz büyüdükçe, farklı durumlarda dürüst olmanın nüanslarında gezinmek için sizin rehberliğinize ihtiyaç duyacaktır.