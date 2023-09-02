Çocuğunuz yalan söylediğinde ne yapmalı: Bu durumla başa çıkmanın 6 yolu

Çocuklar bazen en küçük şeyler hakkında bile yalan söyleyebilir ve çoğu zaman bunu neden yaptıklarını bile anlamazlar. Ancak bunlar, duygularını nasıl içselleştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olabileceğiniz kritik anlar olabilir.

BİR ÇOCUĞUN YALAN SÖYLEDİĞİ DURUMLA BAŞ ETMENİN 6 YOLU

Bir çocuk yalan söylediğinde birçok şey yapabilirsiniz ancak bunu basit tutmak önemlidir. Durumu doğru bir şekilde ele almak, bir yalanı önemli bir öğrenme fırsatına dönüştürebilir.

1. Sakin olun

Bir çocuk yalan söylediğinde yapılacak en önemli şey paniğe kapılmamak, sakin kalmak ve yanlış olmasına rağmen bunun dünyanın sonu olmadığını anlamasını sağlamaktır. Çocuklar duygularının efendisi olmadıkları için hata yapmanın sorun olmayacağını düşünmeliler.

Öfkenizi kontrol edememek çocuğunuzun savunmaya geçmesine veya açılma olasılığının azalmasına neden olabilir. Çocuğunuza değerli bir ders verme fırsatını kaçırmanın yanı sıra, çocuğunuzla olan ilişkinizde kısa veya uzun vadeli zarara yol açabilir.

2. Güvenli bir ortam oluşturun

Çocuğunuzun kendini güvende hissedeceği bir ortam yaratmak çok önemlidir. Çocuğunuz doğruyu söylediği için kötü olmayacağını bildiğinden, bu daha fazla dürüstlüğü teşvik edecektir.

Güvenli bir alan yaratmak için, baskı altındayken bile duygularınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin ve çocuklarınızla ilgilenirken bunu sevgiyle ve onların travma yaşamamasını sağlayacak şekilde yapın.

3. Suçlamalardan kaçının

Çocuğu yalan söylemekle suçlamak yerine, hikayesiyle tutarlı olmadığı konusundaki endişenizi dile getirebilirsiniz. Hikâyeyi doğru anladıklarında onları cezalandırmak yerine ödüllendirebilir, yalan yerine gerçeği söylemeye teşvik edebilirsiniz.

Onu doğrumu söyleme konusunda teşvik ederseniz çocuğunuz size daha fazla güvenmeyi ve ne olursa olsun gerçeğe öncelik vermeyi öğrenecektir. Bu arada kendinizi ya da başka bir şeyi suçlamak yerine hatalarınızı kabul etmeniz önemlidir.

4. Dikkatlice dinleyin

Bir yalan söylerken, sözünü kesmeden kendilerini açıklamalarına izin verin. Doğruyu söylemediklerini bilseniz bile, onları dikkatle dinlediğinizi ve hikayelerinin sizin için önemli olduğunu onlara gösterin.

Dinlemeye istekli olduğunuzu gösterirseniz, dikkatinizi çekmek için bir şeyler uydurmak yerine gerçeği söylemeye daha açık olacaktır. Ne olursa olsun dinlediğinizi bilirlerse bu daha az yalan söylemeye teşvik eder.

5. Açık uçlu sorular sorun

Bazen çocuklar yalan söylemek istemezler; ne olduğu konusunda gerçekten kafaları karışıktır. Bu nedenle açık uçlu sorular sormak, hikayeyi anlatırken toparlaması için yardımcı olabilir.

Açık uçlu sorular sorarak, motivasyonları ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olurken, çocuğun kendisini daha iyi açıklamasına da olanak tanıyacaksınız. Bazen ebeveynler, kafaları karıştığında çocuklarının yalan söylediğine inanarak yargılamada çok hızlı davranırlar.

6. Sonuçlarını açıklayın

Çocuğunuza itiraf etme fırsatları verin ve belirli eylemlerin sonuçları olduğunu açıklarken bunu yaptığı için onu ödüllendirin. Yanlış bir şey yapmaları ya da doğruyu söylememeleri halinde bunun bir sonuç doğurabileceğini nazikçe anlatmaya çalışın.

Yanlış bir şey yaptıklarına dair doğruyu söylerlerse, doğruyu söyledikleri için onlara teşekkür edin.