Çocuğunuza sabırlı olmayı öğretmek için 9 strateji

Üzgün bir ebeveyni, sabır eksikliği nedeniyle süpermarket reyonlarında (veya başka bir yerde) öfke nöbetleri geçiren veya ciğerlerini patlatan bir çocukla görmek yürek parçalayıcıdır. Çocuğun altı ya da yedi yaşından büyük ya da ergenlik çağında olması daha da hayal kırıklığı yaratır. Elbette bu davranış bazı bozukluklara bağlanabilir, ancak bazen bunun nedeni çocuğun bekleyememesi ve sabırsız olmasıdır.

Küçük çocuklar benmerkezci ve dürtüsel olmaya başlarlar. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, yaşlandıkça davranışlarının bencillikten özveriliğe, dürtüsellikten sabra doğru şekillenmesine yardımcı olabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZA NEDEN SABRI ÖĞRETMELİSİNİZ?

Günümüzde anlık memnuniyet her şirketin modelidir. Bir filmi istiyorsanız kiralamanıza ve diğer müşterilerin filmi iade etmesini beklemenize gerek yok. Sıcak yemek istiyorsanız hızlıca teslim alabilirsiniz. Peki neden her şey parmaklarının ucundayken çocuklarda sabrı geliştirmek isteyesiniz ki?

Verimlilik, modern dünyada hiç şüphesiz çok önemlidir. Ancak araştırmalar, sabırlı yetişkinlere dönüşen çocukların daha iyi sosyal becerilere sahip olduğunu, zihinsel ve fiziksel sağlıklarının daha iyi olduğunu ve hedeflerine ulaşma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

ÇOCUKLARINIZA SABIRLI OLMAYI NASIL ÖĞRETİRSİNİZ?

1. Rol model olun

Çocuklar ebeveynlerinden öğrenirler. Trafikte veya uzun bir kuyrukta sıkışıp kaldığınızda ne yaptığınızı görüyorlar. Bu nedenle bu durumlarda endişeli davranmak yerine öfkenizi veya patlamalarınızı kontrol etmeye çalışın. Müzik dinleyin, hızlı bir bulmaca çözün, hatta çocuğunuzla konuşmak için zaman ayırın.

Sabırlı olmayı modellemenin bir başka yolu da hikayelerinizi paylaşmaktır. Başarılarınızı, başarısızlıklarınızı ve sabrın (veya sabrın yokluğunun) bunlarda oynadığı rolü paylaşın.

2. Aktif ve yansıtıcı dinlemeyi kullanın

Küçük çocuklar duygularını kelimelerle ifade edemeyebilirler. Sinirli veya öfkeli olduklarını nasıl söyleyeceklerini bilemeyebilirler, bu nedenle duygularını sözlü olarak ifade etmelerine yardımcı olun. Duygularını anladıklarını gösterdiğinizde doğal olarak daha uzun süre bekleyebilirler.

"Bunun çok uzun sürdüğünü biliyorum. Ama bekleyerek harika bir iş çıkarıyorsun, şerefe!” Ayrıca partnerinize veya birlikte olduğunuz herkese dedikodu yapıyormuş gibi davranabilirsiniz. "Brian bugün beklerken iyi bir iş çıkarmıyor mu?"

3. Olumlu pekiştirme

Çocukları sabırlarından veya çabalarından dolayı övmek onların daha sabırlı olmalarına yardımcı olabilir. Ancak onlara hediyeler, şekerler veya diğer "rüşvetler" vermek gibi olumsuz teşviklerden kaçının.

4. Sabrınızı öğretmek için aktivitelerden yararlanın

Sabrı öğretmek, çeşitli yaşlarla uğraşırken farklı görünebilir. Daha küçük çocuklar için, özellikle de iki yaşın altındakiler için, özveri "doğal" değildir. Bu nedenle tekrarlamaya ve başkalarına örnek olmaya veya yardım etmeye odaklanan etkinlikleri kullanın.

Sırayla hareket etme, yapbozlar, yumurta ve kaşıkla yürüyüş gibi aktiviteler beş yaş ve üzeri çocuklar için harikadır. Küçük çocuklar için "Parseli Geçir" başka bir mükemmel oyundur. Burada, hediyeyi birkaç katmana sarın ve son kişi paketin içinde ne olduğunu nihayet ortaya çıkarana kadar her kişi bir katmanı açar.

Ayrıca beş veya altı yaş üstü daha büyük çocuklar için yemek pişirmeyi, bahçe işlerini yapmayı ve market alışverişi listeleri hazırlamayı da dahil edebilirsiniz. Ayrıca, onları gerçek zamanlı olaylara ve o kişinin yerinde olmanın nasıl bir his olduğuna götürerek empatiyi geliştirin.

5. Sabrınızı esnetme tekniğini kullanın

Bu teknik egzersiz yapmaya benzer çünkü sonuçlar yavaş yavaş görülür. Çocuğunuzun sizden oyuncak istediğini söyleyin. İşin püf noktası neredeyse onlara istediklerini vermek. Tekrarla, “Oyuncak! Bir oyuncak istiyorsun! Onlara teslim etmeye başlayın ve “Durun, bir dakika bekleyin!” deyin. sonra arkanızı dönün ve bir şey arıyormuş gibi yapın.

Yaklaşık beş saniye sonra geri dönün ve hemen onlara istediklerini verin. Onları hızla ödüllendirmek onlara sabrın kötü olmadığını öğretir ve sonunda istediklerini elde ederler. Aralığı artırmaya devam edin; zamanla onların öz kontrolünü geliştireceksiniz.

Unutmayın, bu dalga geçmek gibi bir şey değil; Onlara bir şey verecekmiş gibi davranıyorsun, sonra da onu tamamen saklıyorsun.

6. Bir zamanlayıcı kullanın

Zamanlayıcı, çocuğunuzun beklemesini görselleştirmesine yardımcı olacak mükemmel bir araçtır. Meşgul olduğunuzda yardımcı olabilir, ancak çocuğunuz dikkatinizi çekmek için yalvarır. "Babama birkaç saniye ver, Bay Tik-Tak çaldığında sana bir hikaye okuyacağım."

Ancak, sözünüzü tutmak için kendinize yeterli zaman ayırdığınızdan emin olun.

7. Bekleme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olun

Çocuğunuzun beklerken zihnini meşgul etmenin benzersiz yollarını bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin uzmanlar, beklerken onlardan en sevdikleri süper kahraman olmalarını istemenizi öneriyor. Çocuklar en sevdikleri süper kahramanı vücutlarına büründüklerinde yaratıcı olurlar ve daha sabırlı olabilirler.

8. Bağlamı ve yaşı anlayın

Beş yaşındaki çocuklar genellikle anaokuluna gider ve diğer insanların dünya görüşlerini 3 yaşındaki bir çocuğa göre daha iyi anlayabilirler. Bu nedenle çocuğunuzdan sabırlı olmasını isterken yaşa ve duruma özel olmalıdır. Örneğin, bir çocuğun bir restoranda yemek için bir saatten fazla beklemesini bekleyemezsiniz; bu nedenle beklerken bir şeyler sipariş edin veya bir kitap veya oyunla dikkatini dağıtın.

Öte yandan, eğer çocuğunuz, özellikle de daha büyük olanı, “şımarık bir çocuk gibi” davranıyorsa, bunu tutarlı ve sert bir şekilde durdurun.

9. Anaokulunu düşünün

Üç yaşındaki çocuklar dünyayı diğer insanların bakış açılarından anlamaya başlarlar. Çocuğunuzun sabrı erken öğrenmesini sağlamak için onu anaokuluna götürmeyi düşünün. Aksi takdirde, benmerkezci ve sabırsız bir çocuk, anaokulundan itibaren öğretmenler ve diğer çocuklar tarafından dışlanacak ve uyum sağlamakta zorlanacaklardır.