1-5 yaş çocuk beslenmesi

İşte dikkat edilmesi gerekenler...

• Çocuğunuz 13-14 aylık olduktan sonra kaşığı kendisi kullansın.

• Bir yaşına doğru sizinle sofraya oturmaya başlasın ve ayrı tabağı olsun.

• Günde 4 öğün beslensin.

• Ona her gün en az 2 su bardağı süt veya yoğurt verin.

• Tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerin bir veya bir kaçından en az iki porsiyon yedirin.

• Düzenli et yiyen çocuklara gün aşırı, diğerlerine her gün yumurta yedirebilirsiniz.

• Günde 3-4 porsiyon meyve ve sebze tüketsin. (1 porsiyon sebze = 5-6 silme yemek kaşığı sebze yemeği/1 porsiyon meyve = 1 orta boy meyve)

• Ekmek ve diğer nişastalı yiyecekleri günde 6 porsiyon yesin. Bu miktarın 3 porsiyonu 3 dilim ekmek, diğerleri çorba, pilav, makarna, patates, börek olabilir.

(1 porsiyon = 5-6 silme yemek kaşığı pilav, makarna veya 1 dilim ekmek)