Bugüne kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları hiçbir zaman unutmayan Lavazza, bu sefer onların bayramını kahvenin en iyi eşlikçilerinden ekler ile kutluyor.





Bir yetişkin tarafından alınan kahvenin yanında hediye edilecek olan ekler, çocukları mutlu etmeye yeter!Şüphesiz yılın her günü çocuğunuzu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Fakat 23 Nisan’da durum biraz daha farklı. Bugün resmi olarak onların günü. Çocuğunuzu mutlu etmek için ne yapabileceğinizi Lavazza sizin için düşündü ve minik misafirlerine afiyetle yiyecekleri ekleri sundu.23 Nisan’da çocuğunuzla birlikte ziyaret edeceğiniz Lavazza’da siz kahvenizi yudumlarken, çocuğunuz bugüne özel hazırlanmış bol kremalı ve çikolata soslu hediye ekleri ile bayram edecek. Yetişkinlerin çocuklarıyla olan mutluluğuna ekler ile renk ve lezzet katacak olan Lavazza, her yıl olduğu gibi bu yıl da küçük misafirlerini unutmadı. Çocuğunuzla geçireceğiniz mutlu bir günün başlangıcında veya sonunda tek yapmanız gereken, kahvenizi yudumlarken yanında ona özel hazırlanmış eklerini keyifle yemesini izlemek.