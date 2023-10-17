Başarılı çocuklar yetiştiren ailelerin 1 ortak yönü

Ebeveynlik araştırmacısı ve yazar Jennifer Breheny Wallace, başarılı çocuk yetiştirmekle ilgili onları "sağlıklı çabalayanlar" olarak yetiştirin diyor. Sağlıklı çabalayanlar dirençlidir ve başarılı olmak için kendi kendilerini motive ederler, ancak başarılarının insan olarak değerlerini belirlediğine inanmazlar. Wallace, okulda, sporda ve diğer ders dışı faaliyetlerde aşırı rekabetçi bir ortama itilen günümüz gençlerinin beklenenin aksine kaygı ve depresyon oranlarının arttığını söylüyor.

Wallace, CNBC Make It'e, başarılı olmak için giderek artan baskısıyla karşı karşıya kalan çocukların "zehirli başarı kültürünün" kurbanları olduğunu söylüyor.

Wallace, Ağustos ayında yayınlanan "Asla Yeterince: Başarı Baskısı Zehirli Olduğunda - ve Bu Konuda Ne Yapabiliriz" adlı kitabında bu fenomenler hakkında yazdı. Kitap, çok sayıda psikologla yapılan röportajlarla ve Wallace ve Harvard Graduate School of Education'dan bir araştırmacı tarafından ABD genelinde 6.500 ebeveynle yapılan bir anketle destekleniyor. (Wallace'ın kendisi de Harvard Üniversitesi'nden lisans derecesine sahiptir.)

REKABET: GENÇ RUH SAĞLIĞI KRİZİNDE İTİCİ GÜÇ

Wallace, büyüyen rekabet karşısında ebeveynlerin çocuklarının başarısına ilişkin endişelerinin, büyüyen genç ruh sağlığı krizinin ardındaki itici güç olduğunu keşfettiğini belirtiyor.

Ebeveynlerin notlar veya spor müsabakalarında alınan zaferler gibi sonuçlarla ilgili endişelerini düzenli olarak dile getirmeleri, çocuklarına potansiyel olarak zararlı bir mesaj gönderiyor: "Bana yalnızca başarılı olduğumda değer veriliyor." Çocuğunuzun bu algı ile büyümesini ister misiniz?

Wallace, bunun yerine sağlıklı çaba gösterenleri nasıl yetiştirebileceğinizi anlatıyor. Bu bilgiler sağlıklı ve başarılı çocuklar yetiştirmede size ışık tutabilir.

'SAĞLIKLI ÇABA GÖSTEREN ÖĞRENCİ' NASIL YETİŞTİRİLİR?

Binlerce ebeveynle (ve bazı durumlarda onların çocuklarıyla) konuşan Wallace, en sağlıklı başarılı kişilerin "önemli olma" adı verilen psikolojik bir özelliği paylaştıklarını keşfetti.

Wallace, "Önemli olmak, özünde olduğunuz kişi için aileniz, arkadaşlarınız ve toplum tarafından değerli olduğunuzu hissetme ve ailenize, okullarınıza, topluluklarınıza anlamlı değer katma konusunda güvenilme fikridir" diyor.

'EBEVEYNLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLMA HİSSİ'

Spesifik olarak Wallace, gençlerin sağlıklı düzeydeki özgüvenleri ile "ebeveynleri için önemli olduklarını, önemli ve kayda değer olduklarını" hissetme arasında bir ilişki bulduğunu söylüyor. Bir ebeveyn olarak uygulamak istediğiniz duygunun bu olduğunu ekliyor.

Wallace, "Madde, strese, kaygıya ve depresyona karşı tampon görevi gören koruyucu bir kalkan görevi görüyor" diyor. “Tanıştığım bu sağlıklı çabalayanların başarısızlıkları yoktu. Ama mesele bir şamandıra gibi hareket ediyordu. Onları ayağa kaldırdı ve daha dirençli hale getirdi.”

ÇOCUĞUNUZUN İLGİ ALANLARINA VE HOBİLERİNE ÖNCELİK TANIYIN

Harvard'lı çocuk psikoloğu Richard Weissbourd'un yürüttüğü araştırmaya göre çocuklar, doğrudan övgü almak yerine ebeveynleri tarafından tanınıp anlaşılmaktan daha fazla güven alıyorlar. Bu nedenle, çocuklarınızla en sık gündeme getirdiğiniz konuşma konularını değerlendirin. Dengeyi notlardan uzaklaştırıp, çocuğunuza en çok neşe getiren hobilere ve ilgi alanlarına doğru kaydırın.

Bazı durumlarda Wallace, kendilerinin önemli olduğuna inanan (ebeveynleri onlara bunu düzenli olarak söylüyordu) ama dış dünyadan onların katkılarının önemli olduğuna dair pek fazla kanıt bulunmayan gençlerle karşılaştı.

Bu sorunu çözmek için çocuğunuzu kendi topluluğunda gönüllü olmaya teşvik edebilirsiniz; örneğin: üniversite özgeçmişini desteklemek için değil, becerilerini ve ilgi alanlarını başkalarının hizmetinde kullanarak onlara güven artışı sağlamak.

Wallace, "Güçlü yönlerini bilmek, hangi konuda iyi olduklarını bilmek ve bu güçlü yönlerini zayıf yönlerinin üstesinden gelmek için kullanmalarına yardımcı olmak" diyor. "Ayrıca evde, okulda ve daha geniş bir toplumda etki yaratmak için bu güçlü yönlerin nasıl kullanılacağı önemli."