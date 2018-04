Daha bebeklik döneminde tanışan çocuklar için bilgisayar, iyi kullanana ödül, kötü kullanana ceza olabiliyor. Bunun dozunu ayarlamak ise ebeveynlere düşüyor.

Yazı: Güzide Yülek

* Bebeğimle Elele dergisinin Haziran- Temmuz 2016 sayısından alınmıştır.



Bir yanda işimizi kolaylaştıran, zamandan tasarruf sağlayan, bürokratik işleri ortadan kaldıran, diğer yanda kolayca bağımlılığa dönüşebilen, omurgamızdan yağ hücrelerimize, gözlerimizden uyku kalitemize kadar tüm fiziksel bedenimizi olumsuz etkileyen bilgisayarlar, cep telefonları ve onların yarattığı sanal dünya… Söz konusu çocuklarsa meseleyi daha da derinlemesine düşünmek gerekiyor. Tam da tatil başlamışken, çocuklar telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara daha da şevkle sarılacakken gelin bilgisayarın çocuk dünyasındaki yerine, yararlarına ve zararlarına yolculuk yapalım, uzmanlara danışalım. Elbette son kararı kendi yaşam şartlarımızı göz önüne alarak verelim.



Oyun araçları değişti

Yaşı 20’nin üzerinde olan çoğu ebeveyn, alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarından çok, sokak oyunlarını bilir. Belki de geleneksel sokak oyunlarımızın bu nesille birlikte artık tarihin sayfalarında yer alacak olması işin üzücü yanı… Körebe, çelik çomak, çatlak patlak, istop, yakartop, dokuz taş, bezirganbaşı, birdirbir, uzun eşek gibi, yeni nesil tarafından bilinmeyen o kadar çok sokak oyunu var ki… Bu oyunlar sosyalleşmeyi, yeni arkadaş edinmeyi kolaylaştırırken, yenilen gıdaları çabucak yakmaya yetecek enerji de harcatıyordu. Oysa bugün eli tablet tutan 1-2 yaşındaki çocuklar, oyunları teknolojik olarak görüyor, televizyonda sadece çizgi film olarak izliyor. İlköğrenim ile birlikte de devir teknoloji devri olduğundan otomatik olarak bilgisayar ile tanışıyor, bu alet çocuğun hayatının bir parçası oluyor. Tabii bilgisayarın da hakkını yemeyelim, onun da faydaları var.



Bilgisayar hakkında harika şeyler

Bugün hemen her evde ve hatta okullarda bilgisayar bulunuyor. Teknoloji sayesinde bilgisayarda yapabildiğimiz işler listesine her gün bir yenisi ekleniyor. Hatta bazen öyle bir an geliyor ki bilgisayarlardan önce bu kadar işi nasıl yaptığımıza şaşırıyoruz. Bilgisayarın avantajlarını şöyle bir sıralayalım:

• Ulaşmak istediğimiz bilgiye, arama motoru sayesinde kısa sürede ulaşabiliyoruz.

• Yazılarımızı, fotoğraflarımızı, önemli belgelerimizi depolayabiliyor, oyun oynamak için kullanabiliyoruz. Dahası yazıcı vasıtasıyla fotoğraflarımızı basabiliyoruz.

• Çevrimiçi diğer tanıdıklarımızla sohbet edebiliyor ya da ortak oyun oynamaya dahil olabiliyoruz.

• Günlük haberleri okumak, dünyanın en farklı noktasındaki gelişmelerden haberdar olmak için bulunmaz bir araç.

• Müzik, film, video kliplerini indirmek, canlı televizyon seyretmek için de elimizin altındaki yegane depo.



Araştırmalar ne diyor?

Özellikle çocuklar ve onların bilgisayarda geçirdiği sürelerle, oynadığı oyunlarla ilgili dünya genelinde birçok araştırma yapılıyor. Araştırma sonuçlarına bir göz atalım.

• Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak kas ve eklemlerde ağrıya, omurga sorunlarına, kan dolaşımının bozulmasına, duruş bozukluklarına yol açabiliyor.

• Özellikle oyun oynarken tuşlara ya da joystick’e hakim olabilmek için bazen elini incitebiliyor.

• Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak ya da oyun oynamak yeterli fiziki aktivite yapılmasını önlediğinden obeziteyi tetikliyor.

• Çok uzun kullananlarda kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, sırt ve boyun ağrısına neden oluyor.

• Göz yorgunluğu ve bulanık görme sık tekrarlanıyor, göz sağlığı bozuluyor.

• Yaratıcı bazı aktivitelerin kaybedilmesine sebebiyet veriyor.

• Konuşma ve diğer çocuklarla arkadaş olabilme yetisini kaybettiriyor, asosyalliğe itebiliyor.